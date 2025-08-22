Why Supreme Court Directs NGO dog lovers before it to deposit 2 lakh 25 Thousand Over Stray Dogs Verdict कुत्तों के लिए SC में आवाज उठानी है तो जमा करने होंगे 2 लाख रुपए, SC ने क्या कहा?, Ncr Hindi News - Hindustan
कुत्तों के लिए SC में आवाज उठानी है तो जमा करने होंगे 2 लाख रुपए, SC ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर दिए अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए शुक्रवार को जांच का दायरा बढ़ा दिया। अदालत ने कहा कि देश भर में आवारा कुत्तों की समस्या पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए उसने अपनी कार्यवाही का दायरा बढ़ाने का फैसला किया।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 01:17 PM
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर दिए अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए शुक्रवार को जांच का दायरा बढ़ा दिया। अदालत ने कहा कि देश भर में आवारा कुत्तों की समस्या पर एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए उसने अपनी कार्यवाही का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जा सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने यह आदेश पारित किया। । इसी के साथ कोर्ट ने कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाने वाले लोगों को एक हफ्ते के अंदर 2 लाख रुपए जमा कराने का आदेश भी दिया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उन डॉग लवर्स और उन गैर सरकारी संगठनों को पैसा जमा करने का निर्देश दिया है जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा है कि हर डॉग लवर और हर गैर सरकारी संगठन जिसने इस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उसे 7 दिनों के भीतर रजिस्ट्री में क्रमश 25,000 और 2 लाख जमा करने होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें इस मामले में आगे पेश होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जमा की गई राशि का इस्तेमाल आवारा कुत्तों के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण में किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि रेबीज से प्रभावित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को छोड़कर सभी अन्य कुत्तों को वापस अपनी-अपनी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। अदालत ने 11 अगस्त, 2025 को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़े जाने के बाद उन्हें छोड़ने के खिलाफ एक स्वतः संज्ञान मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जारी निर्देश को स्थगित रखने का आदेश दिया।

इसी के साथ पीठ ने आदेश किया कि कोई भी व्यक्ति या संगठन अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को 25,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। पीठ ने नगर निगम अधिकारियों को प्रत्येक वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए भोजन क्षेत्र बनाने या उनकी पहचान करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अन्य क्षेत्रों में खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि अनियमित भोजन से आम आदमी को समस्याएं होती हैं। अदालत ने उल्लंघनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन बनाने का भी निर्देश दिया।

