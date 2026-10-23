बहन को परेशान करने पर मारी थी गोली! गाजियाबाद के हत्याकांड की पूरी कहानी
जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले अजीम और फैजू का सोनू से झगड़ा भी हुआ था। आरोपियों ने बताया कि सोनू के न मानने पर सबने मिलकर हत्या की साजिश रची।
आयुष गंगवार, गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी थानाक्षेत्र में गुरुवार रात सोनू नाम के युवक की गोली मारकर हत्या करने का पुलिस जल्द ही खुलासा करेगी। मुख्य आरोपी की बहन को परेशान करने को लेकर हत्या की गई थी। दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि मुख्य आरोपी समेत दो को पुलिस तलाश रही है। वहीं परिजनों ने शुक्रवार शाम बंथला-चिरौड़ी मार्ग पर शव रखकर जाम लगाया। पुलिस के समझाने पर उसका शव दफनाया गया।
चिरौड़ी निवासी मेडिकल स्टोर कर्मी 22 साल के सोनू खान की गुरुवार रात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सोनू को चाऊमीन की ठेली लगाने वाले दोस्त शोएब ने फोन कर अपनी ठेली पर बुलाया था। कुछ ही देर में आए एक बाइक सवार तीन लोगों में से दो ने फायरिंग की थी। एक गोली सोनू के सीने में लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। सोनू के भाई मोइन ने शोएब, सलमान, फैजू और अजीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस सूत्रों की मानें तो शोएब और सलमान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपियों ने बताया कि सोनू अजीम की बहन को परेशान करता था। रास्ते में उससे बात करने की कोशिश करता था। इसको लेकर अजीम और अन्य आरोपियों ने उससे बात कर समझाया भी था। कुछ दिन पहले अजीम और फैजू का सोनू से झगड़ा भी हुआ था। आरोपियों ने बताया कि सोनू के न मानने पर सबने मिलकर हत्या की साजिश रची।
मुख्य आरोपी की तलाश
मुख्य आरोपी अजीम हत्या के बाद से ही फरार चल रहा है। हालांकि शोएब खुद को निर्दोश बता रहा है। उसका कहना है कि सोनू को दोस्ती के नाते ही मिलने के बुलाया था। इसी दौरान बाइक सवार तीन लोग आए। पीछे बैठे अजीम और सलमान ने एक-एक गोली चलाई थी। अजीम की गोली सोनू के सीने में लगी थी। वह सोनू को अस्पताल ले गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। हालांकि परिजनों का आरोप है कि शोएब भी साजिश में शामिल है और उसी ने सोनू को बुलाकर मरवाया।
जाम लगाने पर टालनी पड़ी प्रेसवार्ता
पुलिस ने शोएब और सलमान को हिरासत में लेने के बाद शाम छह बजे प्रेसवार्ता बुलाई थी। इसमें हत्या का खुलासा होने वाला था, लेकिन इससे पहले पांच बजे सोनू का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचा तो चिरौड़ी बाजार में ही लोगों ने शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का कहना था कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो। ऐसे में अधिकारियों को प्रेसवार्ता टालनी पड़ी और वे जाम लगाने वाले स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझाया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दो अन्य को पकड़ा जाएगा। पुलिस ने हत्या का कारण बताया तो परिजन बिफर गए। आरोपी की बहन को परेशान करने की बात को सोनू के परिजन ने बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि अजीम और फैजू को कुछ रुपए सोनू ने दिये थे, जिसको लेकर कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। इसी विवाद में हत्या की गई है। परिजनों को समझाकर किसी तरह जाम खुलवाया। कड़ी सुरक्षा के बीच उसका अंतिम संस्कार कराया गया, जिसके बाद अधिकारी लौटे।
लोनी के सहायक पुलिस आयुक्त राम किशन ने कहा, सोनू का शव घर पहुंच गया था, लोगों ने सड़क पर विरोध जताया था। आरोपियों के हिरासत में लिए जाने के बारे में बताकर इन्हें शांत कराया। चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दो आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। शुरुआती जांच में बहन को परेशान करने पर हत्या की बात सामने आई है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
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अदिति शर्मा
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