राजधानी दिल्ली प्रदूषण की समस्या को देखते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुझाव दिया है कि दीर्घकालिक योजना के तहत दिल्ली के बाहर गोदाम बनाएं, जहां से आगे कमर्शियल वाहन न जा सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह राजधानी दिल्ली में केवल बीएस-6 वाहनों को ही अनुमति देने पर विचार कर रहा है। सीजेआई ने सुझाव दिया कि क्यों न शहर में सामान लेकर सिर्फ ई-वाहन ही आ पाएं और प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहन प्रवेश न कर सकें।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों की समीक्षा के लिए स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि हमारा रुख स्पष्ट है हम दिल्ली में केवल बीएस-6 वाहन चाहते हैं, भले ही पूरे एनसीआर में ऐसा न हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक दीर्घकालिक योजना की जरूरत है, जिससे प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके और साथ ही जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति भी बिना किसी रुकावट के जारी रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य संबंधित राज्यों को निर्देश दिया कि वे प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।

सीजेआई ने यह टिप्पणी की सीजेआई ने टिप्पणी की कि क्या ऐसा कोई इंतजाम हो सकता है कि बॉर्डर पर कोई वेयरहाउस (गोदाम) हो, जहां से सामान को बैटरी से चलने वाले या प्रदूषण न फैलाने वाले वाहनों से शहर के अंदर लाया जा सके? हो सकता है कि ऐसी व्यवस्था इस साल या अगले साल संभव न हो, लेकिन क्या अगले पांच वर्षों में ऐसा नहीं किया जा सकता? यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी कमर्शियल वाहन दिल्ली में प्रवेश न करे।

क्या है बीएस-6 मानक बीएस-6 (भारत स्टेज-6) वाहन वे मोटर वाहन हैं जो भारत में निर्मित, बेचे और रजिस्टर्ड किए जाते हैं। ये 1 अप्रैल 2020 से लागू कड़े उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं। ये ‘यूरो-6’ मानकों के काफी करीब हैं और पुराने बीएस-4 वाहनों की तुलना में हानिकारक प्रदूषकों के उत्सर्जन को काफी हद तक कम करते हैं।

हवा की रफ्तार घटने से बढ़ सकता है संकट राजधानी में अगले दो दिनों में हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहने के कारण प्रदूषण बढ़ने के आसार हैं। सोमवार को औसत एक्यूआई 260 रहा। 13 इलाकों में एक्यूआई 300 के पार यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। उधर, सोमवार 26.5 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा।