CBI को क्यों न सौंपी जाए जांच; दिल्ली के वकील को गिरफ्तार करने पर SC ने पूछा सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार से पूछा कि गुरुग्राम पुलिस द्वारा दिल्ली के एक वकील को गिरफ्तार किए जाने के मामले की जांच सीबीआई को क्यों न सौंपी जाए। 12 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में वकील विक्रम सिंह को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने हरियाणा पुलिस से गुरुवार तक जवाब मांगा है।

विक्रम सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने आरोप लगाया कि वकील को हिरासत में प्रताड़ित किया गया। उन्हें सिर्फ अपने मुवक्किलों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए गिरफ्तार किया गया।

वरिष्ठ वकील ने कहा कि उन्हें पूरी रात एक खंभे से बांधकर ऐसे ही सोने को मजबूर किया गया। उन्हें थर्ड-डिग्री टॉर्चर दिया गया। उन्हें धमकी दी गई कि उनके बाल काट दिए जाएंगे और थाने में ही तुरंत बाल काट दिए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एसटीएफ के अधिकारी विक्रम सिंह पर गैंगवार के विवाद को सुलझाने का दबाव बना रहे थे क्योंकि वह कुछ आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

उन्होंने पूछा कि एक वकील खूंखार गैंगस्टरों के बीच के मामलों को कैसे सुलझा सकता है? उन्होंने पीठ से पहले से दी गई अंतरिम जमानत की पुष्टि करने और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि शीर्ष अदालत ने वकील की रिहाई का आदेश 12 नवंबर को दिया था, लेकिन उन्हें 13 नवंबर को रात 8:30 बजे रिहा किया गया।

हरियाणा सरकार के वकील ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया और कहा कि विक्रम सिंह की जमानत अगले दिन ही भरी गई थी और उसके तुरंत बाद रिहाई हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता भ्रामक बयान दे रहा है। गिरफ्तारी के आधार विधिवत बताए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वकील ने ही जांच अधिकारी के साथ व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू की थी।

सीबीआई को शामिल करने के किसी भी कदम का विरोध करते हुए राज्य सरकार के वकील ने कहा कि हत्या का मामला एसटीएफ द्वारा देखा जा रहा है। मौजूदा शिकायतों को स्थानांतरित करने का मतलब पूरी जांच को स्थानांतरित करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने याचिका को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि तो मामला क्या है? सीबीआई इसकी बेहतर जांच करेगी।

इससे पहले जमानत देते हुए अदालत ने विक्रम सिंह को 10000 रुपए के जमानत बांड पर तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया था और मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय की थी। पीठ ने शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वे आदेश की सूचना गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को तत्काल अनुपालन के लिए दें। जुलाई 2019 से दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत वकील विक्रम सिंह वर्तमान में फरीदाबाद जेल में बंद हैं।

अपने पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन में याचिकाकर्ता ने 2021 और 2025 के बीच आपराधिक मामलों में कई मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व किया है। इनमें कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू नामक व्यक्ति से कथित संबंध रखने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि विक्रम सिंह को 31 अक्टूबर को बिना किसी लिखित आधार या स्वतंत्र गवाह के गिरफ्तार किया गया जो संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन है।