बाहर निकलो फिर बताऊंगा; कालकाजी मंदिर में सेवादार की क्यों की हत्या, प्रसाद को लेकर कैसे बिगड़ी बात

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 01:38 PM
दिल्ली के कालकाजी मंदिर में चुन्नी प्रसाद को लेकर एक सेवादार की पीट-पीटकर हत्या कर दी दई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने चुन्नी प्रसाद की मांग की थी और इसी बात लेकर बहस शुपू बहो गई। बाद में बात इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने सेवादार को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। वह 14-15 साल से मंदिर में सेवादार के रूप में काम कर रहे थे। उनकी पहचान 35 साल के योगेंद्र सिंह के रूप हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने लाठियों और मुक्कों से योगेंद्र सिंह पर हमला किया।

इस बीच मंदिर एक अन्य सेवादार राजू ने बताया कि करीब 10-15 लोग थे जो योगेंद्र सिंह को धर्मशाला से पकड़ कर ले गए। उनके हाथ में सरिया, डंडे और लाठी हाथ में थे। उन्होंने उसे पीट-पीटकर हत्या कर दी। राजू ने ये भी बताया कि पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ। उन्होंने कहा, कुछ लोग आए और फल का पर्साद मांगने लगे। जैसे-जैसे भक्त प्रसाद चढ़ाते हैं हम उन्हीं को भक्तों में बांटते हैं। जब उन्होंने प्रसाद मांगा तो सेवादार ने कहा कि अभी खत्म हो गया है कुछ देर इंतजार करो। तब उन्होंने कहा, तुम बाहर निकलो फिर बताऊंगा।

राजू ने बताया, बाद में जब वो धर्मशाला में अकेला था, 10-15 लोग आए और उसे पकड़कर ले गए। इसके बाद उसे लाठी डंडों से पीट-पीटकर मार डाला। उन्होंने कहा, उन्होंने चुन्नी भी मांगी थी और हमने दी थी। जब भी ये लोग मंदिर में आते थे, तो आक्रामक रवैये के साथ आते थे और हमसे अपेक्षा करते थे कि हम उन्हें वह सब कुछ दे दें जो वे चाहते हैं।

पुलिस ने क्या कहा?

दक्षिण पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार रात को कुछ युवक मंदिर में दर्शन करने आए थे। दर्शन के बाद उन्होंने सेवादार योगेंद्र सिंह (35) से चुन्नी का प्रसाद मांगा और इसी बात पर बहस हो गई। इस दौरान युवकों में सेवादार की जमकर पिटाई कर दी। घायल अवस्था में योगेन्द्र को एम्स में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई।

अधिकारी ने बताया, हमें पता चला है कि आरोपियों ने पूजा के बाद पीड़ित से चुनरी प्रसाद (एक औपचारिक प्रसाद, अक्सर लाल दुपट्टा) मांगा था। इसके बाद बहस हुई और मामला इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने सेवादार पर लाठियों और घूँसों से बेरहमी से हमला कर दिया।

उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने मारपीट करने वालों में एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जिसकी पहचान अतुल पांडे (30) के रूप में हुयी है। वह दक्षिणपुरी का रहने वाला है। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि योगेंद्र सिंह पिछले 14-15 सालों से कालकाजी मंदिर में सेवादार था।