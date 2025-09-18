प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने सरदार वल्लभभाई पटेल, नेहरू को क्यों दिया समर्थन; ‘खुद’ दे रहे जवाब
अक्सर लोगों के मन में ये सवला उठता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं बने। जवाहर लाल नेहरू को क्यों बनाया गया। इसका जवाब दिल्ली में ‘स्वयं’ सरदार वल्लभ भाई पटेल दे रहे हैं।
कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि सरदार वल्लभभाई पटेल पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने। अब इसका जवाब पटेल ‘स्वयं’ एआई होलोबॉक्स के जरिए दे रहे हैं। इस सवाल के जवाब में पटेल कहते हैं कि मैंने हमेशा राष्ट्रीय एकता को व्यक्तिगत पद से अधिक महत्व दिया। जब देश को स्वतंत्रता मिली तो मैंने प्रधानमंत्री पद के लिए जवाहर लाल नेहरू का समर्थन किया। मेरा मानना था कि उस समय देश को एकजुट नेतृत्व की आवश्यकता थी और नेहरू इस भूमिका के लिए उपयुक्त थे।
अगर आपके मन में इससे जुड़े और भी प्रश्न हैं तो चले आइए तीन मूर्ति मार्ग स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय। आगंतुक पटेल से जीवंत और इंटरैक्टिव रूप में मिल सकते हैं। एआई होलोबॉक्स के जरिए एक सवाल का जवाब देते हुए पटेल ने कहा कि उनके जीवन में सबसे यादगार लम्हा वह था जब उन्होंने देश की 500 से अधिक रियासतों को एकीकृत किया। इस प्रयास ने मुझे भारत का लौह पुरुष की उपाधि दिलाई। यह मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण था।
बात करने के लिए टिकट लेना होगा
पटेल से बात करने के लिए मामूली टिकट का प्रावधान होगा। हालांकि, अभी टिकट का मूल्य निर्धारित नहीं है, लेकिन 20 से 25 रुपये के बीच होने की संभावना है। वहीं, संग्रहालय में जाने के लिए टिकट वयस्कों के लिए 50 रुपये और बच्चों के लिए 25 रुपये है। यह टिकट संग्रहालय की वेबसाइट से या ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं।
11 पुस्तकों और शोध को किया है शामिल
इंटरैक्टिव प्रस्तुति में देश के महानायकों की सोच, दृष्टिकोण व उनसे जुड़ी घटनाओं का समावेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यहां एआई-होलोबॉक्स के जरिए सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के 3-डी अवतारों को प्रदर्शित किया गया है। हालांकि, पटेल के बाद कलाम को जीवंत करने की तैयारी है। तकनीकी टीम से जुड़ी स्मृति जैन बताती हैं कि इसमें पटेल की वास्तविक आवाज को लिया है। यह आवाज उनके भाषणों से ली गई है। साथ ही, पटेल पर आधारित संग्रहालय में सुरक्षित रखी गईं 11 पुस्तकों व शोध को इसमें शामिल किया है। संग्रहालय में आउटरीच समन्वयक आस्था राजावत ने बताया कि आगंतुक पटेल से वास्तविक समय में बातचीत कर सकते हैं। वहीं, उनके जीवन, दृष्टिकोण और मूल्यों के बारे में पूछ सकते हैं।