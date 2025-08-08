अब तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं; ऐसा क्यों बोले AAP नेता संजय सिंह

संजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर कहा कि यह आरोप मैंने पहले ही लगाया था, उस समय ना तो राहुल गांधी बोले और ना ही कांग्रेस।

आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को कहा कि बोगस मतदाताओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केंद्र और दिल्ली प्रदेश का चुनाव जीती है, इस कारण चुनाव आयोग को दोनों चुनावो को रद्द करके नए चुनाव कराये जाने चाहिए।

हमारी मांग है कि दिल्ली का चुनाव और देश का चुनाव दोनों अवैध घोषित किए जाएं, जिस जिस राज्य में चुनाव के दौरान गड़बड़ी हुई थी उसे भी अवैध घोषित किया जाये।

आप नेता ने कहा दिल्ली चुनाव के दौरान छोटे-छोटे घरों में 25, 30, 35 वोटर बनाये गये थे, हमने प्रमाण भी दिया था, एक केंद्रीय मंत्री के घर के अंदर 33 वोटर बनाए गए थे। भाजपा ने दिल्ली का चुनाव घोटाला करके जीता था, 42 हजार वोट केवल अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र से काटे गए थे, ऐसे तो अब तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग रैली सभा मीटिंग संगठन बनाने का काम करते हैं जबकि भाजपा दूसरे काम में लगी रहती है।