कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को क्यों मारना चाहती है रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग? सामने आ रही यह वजह

दिल्ली पुलिस को गुरुवार को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली, जब उसने स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की सुपारी लेने वाले रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़-वीरेंद्र चारण गिरोह के दो शूटरों को नई दिल्ली की जैतपुर-कालिंदी कुंज रोड पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में एक शूटर घायल भी हो गया। गिरफ्तार शूटर्स की पहचान राहुल और साहिल के रूप में हुई है और ये दोनों हरियाणा के पानीपत और भिवानी के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि ये दोनों आरोपी फारुकी की हत्या की साजिश रचते हुए उसे मारने की फिराक में थे।

कॉमेडियन की जान के पीछे पड़ने की वजह को लेकर दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर एनडीटीवी ने बताया कि हिंदू देवी-देवताओं पर सुनाए गए चुटकुलों और की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह से मुनव्वर फारुकी इन गैंगों के निशाने पर आ गए हैं। हालांकि पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट ने दिल्ली में दो शूटरों को पकड़ने के बाद उनकी यह साजिश नाकाम कर दी।

गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ के दौरान राहुल और साहिल ने खुलासा किया कि वे रोहित गोदारा और गोल्डी बरार से मिले निर्देशों के बाद मुनव्वर फारुकी को निशाना बनाने के लिए दिल्ली में थे। रोहित और गोल्डी दोनों इस समय विदेश में हैं, और वहीं से गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। आज गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी इससे पहले मुंबई और बेंगलुरु में भी मुनव्वर की रेकी कर चुके हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में तो उन्होंने फारुकी पर एक हमले की कोशिश भी की थी, लेकिन अंतिम समय में कॉमेडियन के कार बदलने की वजह से वह साजिश विफल हो गई थी।

एक जांच अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आज मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ शूटर राहुल दिसंबर 2024 में हरियाणा के यमुनानगर में हुए तिहरे हत्याकांड के सिलसिले में वांछित था। अधिकारी ने बताया कि उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में इस्तेमाल किए गए हथियार और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है।