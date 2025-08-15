Why Rahul Gandhi And Kharge Not Reach Red Fort Independence Day program Congress Leader Sandeep Dikshit Answer नीचा दिखाने की हुई थी कोशिश…; लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे राहुल- खरगे, कांग्रेस नेता ने बताया, Ncr Hindi News - Hindustan
नीचा दिखाने की हुई थी कोशिश…; लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे राहुल- खरगे, कांग्रेस नेता ने बताया

लाले किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल नहीं हुए। एक तरफ जहां बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दिक्षीत ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के समारोह में शामिल ना होने की वजह बताई है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 08:35 PM
लाले किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल नहीं हुए। एक तरफ जहां बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दिक्षीत ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के समारोह में शामिल ना होने की वजह बताई है। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल राहुल गांधी को विपक्ष नेता होने के बावजूद चौंथी-पांचवीं लाइन में बैठाया गया था और इससे कहीं ना कहीं उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई।

संदीप दीक्षित ने कहा, पिछले साल हमने देखा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिन्हें आगे की सीट मिलनी चाहिए थी, उन्हें चौथी या पांचवीं पंक्ति में बैठाया गया। आप इसे प्रोटोकॉल या नेताओं के सम्मान का मामला मान सकते हैं, लेकिन उसमें विपक्ष के नेताओं को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी। ये बात कांग्रेस नेताओं के जहन में रही होगी।

संदीप दीक्षित ने आगे कहा, पहले प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते थे। लेकिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह नहीं भूल पा रहे हैं कि वे आरएसएस के प्रचारक हैं और बीजेपी के नेता हैं। कांग्रेस को भला बुरा कहना, हमारे दिवंगत नेताओं पर कटाक्ष करना, तो आपको क्या लगता है कि हम इन बातों को सुनेंगे। उनके भाषण में जो सकारात्मक बातें हैं और देश को दिशा दिखाने की बातें हैं वो तो वैसे भी पता चल जाएंगी। तो वहां जाने का बहुत मतलब था नहीं।

पीएम मोदी पर लगाया आरएसएस को खुश करने का आरोप

उधर कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को चिंताजनक बताते हुए कहा है कि राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(आरएसएस) का नाम लेना धर्मनिरपेक्ष राज्य की भावना का उल्लंघन और संघ को खुश करने की कोशिश है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने शुक्रवार को यहां कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर मोदी के भाषण का सबसे चिंताजनक पहलू लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना रहा और यह एक संवैधानिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का खुला उल्लंघन है।

उन्होंने इसे आरएसएस को खुश करने की पीएम मोदी की कोशिश करार दिया और कहा कि अगले महीने 75वें जन्मदिन से पहले संगठन को खुश करने की पीएम मोदी की यह एक हताश कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। उनका कहना था कि पिछले साल चार जून के बाद से निर्णायक रूप से कमजोर पड़ चुके प्रधानमंत्री अब पूरी तरह मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर हैं, ताकि सितंबर के बाद उनका कार्यकाल का विस्तार हो सके। स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर का व्यक्तिगत और संगठनात्मक लाभ के लिए राजनीतिकरण हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बेहद हानिकारक है।

वार्ता से इनपुट