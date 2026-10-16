प्रोटेस्ट से पहले ही अभिजीत दीपके हिरासत में, पुलिस ने क्या बताई वजह
अभिजीत दीपके को झंडेवालान स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया, जबकि नेहा बोरा को मंडी हाउस इलाके से हिरासत में लिया गया।
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेता अभिजीत दीपके और आइसा प्रमुख नेहा बोरा को हिरासत में ले लिया। दोनों कनॉट प्लेस में 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे। अभिजीत दीपके को झंडेवालान स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया, जबकि नेहा बोरा को मंडी हाउस इलाके से हिरासत में लिया गया।
दोनों को हिरासत में लिए जाने के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वहां भीड़ जमा हो गई, लोग एक-दूसरे से धक्का-मुक्की करने लगे। अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने से पहले उनकी पुलिस से कुछ बात भी हुई जिसमें दीपके हिरासत में लिए जाने का कारण पूछते नजर आते हैं। इस पर पुलिस जवाब देती है कि उन्हें प्रिवेंटिव ऐक्शन के तहत हिरासत में लिया जा रहा है।
दिल्ली पुलिस ने भेजे थे दो नोटिस
दरअसल अभिजीत दीपके ने आज कनॉट प्लेस पर तिरंगा मार्च का ऐलान किया था। लेकिन यहां पहुंचने से पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अभिजीत दीपके ने पूछा कि जब उन्होंने कोई कानून तोड़ा ही नहीं है तो उन्हें हिरासत में क्यों लिया जा रहा है। इस पर पुलिस ने कहा, ये प्रिवेंटिव ऐक्शन है। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को आज दिल्ली पुलिस ने दो नोटिस भेजे।
पहला नोटिस 'दिल्ली पुलिस अधिनियम' के तहत जारी किया गया, जिसमें उन्हें 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की धारा 163 लागू होने का हवाला देते हुए सेंट्रल पार्क न जाने का निर्देश दिया गया। दूसरा नोटिस दक्षिण-पश्चिम दिल्ली पुलिस की ओर से है, जो उस पुरानी घटना से जुड़ा है जब अभिजीत, आशुतोष और सौरव को एयरपोर्ट पर एहतियातन हिरासत में लिया गया था और बाद में अदालत के सामने पेश किया गया था। इस नोटिस में अदालत के उस समय दिए गए निर्देश का जिक्र है, जिसमें उनसे कहा गया था कि वे एक साल तक सार्वजनिक व्यवस्था में कोई खलल नहीं डालेंगे।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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