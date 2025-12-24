NCR के इस शहर में लोग क्यों कम खरीद रहे ई-वाहन? सब्सिडी भी रास नहीं आ रही

संक्षेप: इलेक्ट्रिक वाहन चलने के दौरान कोई टेलपाइप उत्सर्जन नहीं करते। इससे वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसें कम होती हैं। बिजली की कीमत पेट्रोल-डीजल से कम है, इससे ईंधन का खर्च घटता है। इनमें चलने वाले पुर्जे कम होते हैं, इसलिए तेल बदलने या अन्य रखरखाव की जरूरत नहीं पड़ती।

जिले में व्यावसायिक के मुकाबले निजी वाहनों की संख्या कम है। मौजूदा समय में 70 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों में ई-रिक्शा और ऑटो हैं। सरकार की सब्सिडी और रोड टैक्स माफी योजना के बाद भी निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों में रुझान नहीं है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में लगभग 12 लाख वाहन पंजीकृत हैं। इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या करीब 50 हजार है। इनमें 26 हजार से अधिक ई-रिक्शा और लगभग 10 हजार इलेक्ट्रिक ऑटो हैं। बाकी वाहनों में कार और दोपहिया वाहन शामिल हैं। इनमें भी व्यावसायिक वाहनों की संख्या ज्यादा है।

एआरटीओ प्रशासन नंदकुमार ने कहा कि बीते वर्ष के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा हुआ है। इनमें व्यावसायिक वाहनों की संख्या अधिक है। लोगों को घरेलू उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है।

खरीदने के ये फायदे इलेक्ट्रिक वाहन चलने के दौरान कोई टेलपाइप उत्सर्जन नहीं करते। इससे वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसें कम होती हैं। बिजली की कीमत पेट्रोल-डीजल से कम है, इससे ईंधन का खर्च घटता है। इनमें चलने वाले पुर्जे कम होते हैं, इसलिए तेल बदलने या अन्य रखरखाव की जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत शांत होती हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। ड्राइविंग का अनुभव शांत और आरामदायक होता है। इलेक्ट्रिक मोटर पारंपरिक इंजन की तुलना में अधिक ऊर्जा को गति में बदलती है। इससे कम ऊर्जा की खपत होती है। यह वाहन तुरंत टॉर्क प्रदान करते हैं, जिससे वे तेजी से गति पकड़ते हैं। इंजन न होने और कम चलने वाले पुर्जो के कारण इनका रखरखाव खर्च पेट्रोल-डीजल कारों की तुलना में काफी कम होता है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देती है। दोपहिया पर ₹ पांच हजार रुपये और चार पहिया वाहन पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह से माफ है। आवेदन के लिए वाहन मालिक को www.upevsubsidy.in पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा।

90% चार्जिंग प्वाइंट खराब जानकारों के मुताबिक निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी न आने की मुख्य वजह इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट की कम संख्या है। इनकी उपलब्धता पेट्रोल पंप की तरह होने के बाद ही बिक्री में तेजी आएगी। अभी लोग शहर में सफर के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं। नोएडा में 69 चार्जिंग प्वाइंट बनाए गए थे, जिनमें से 90 फीसदी खराब हैं।