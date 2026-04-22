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उद्घाटन हो गया, लेकिन नहीं उड़ी फ्लाइट; विदेशी CEO बने नोएडा एयरपोर्ट की सबसे बड़ी अड़चन?

Apr 22, 2026 04:09 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida Airport CEO Nationality issue: उम्मीद थी कि जल्द ही यहां से उड़ानें शुरू होंगी और दिल्ली-NCR को एक नया एविएशन हब मिलेगा। लेकिन उद्घाटन के हफ्तों बाद भी एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट शुरू नहीं हो पाई है। समझिए पूरी कहानी।

उद्घाटन हो गया, लेकिन नहीं उड़ी फ्लाइट; विदेशी CEO बने नोएडा एयरपोर्ट की सबसे बड़ी अड़चन?

Noida Airport CEO Nationality issue: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को बड़े धूमधाम से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। उम्मीद थी कि जल्द ही यहां से उड़ानें शुरू होंगी और दिल्ली-NCR को एक नया एविएशन हब मिलेगा। लेकिन उद्घाटन के हफ्तों बाद भी एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट शुरू नहीं हो पाई है। इसकी वजह कोई छोटी तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले करीब तीन साल से लगातार बना हुआ है और अब तक हल नहीं हो सका है।

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल, पूरा विवाद एयरपोर्ट के CEO को लेकर है। इस एयरपोर्ट को विकसित और संचालित करने वाली यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पब्लिकेशन लिमिटेड, स्विस कंपनी Zurich Airport International AG की सहायक कंपनी है। एयरपोर्ट के CEO Christoph Schnellmann हैं, जो विदेशी नागरिक हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि भारत के नियम इसके विपरीत हैं।

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नियम क्या कहता है?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) के 2011 के AVSEC आदेश के मुताबिक बताया गया है कि देश के किसी भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का CEO भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इतना ही नहीं, वही व्यक्ति एयरपोर्ट का सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर भी होता है और सुरक्षा से जुड़े सभी इंतजामों के लिए जिम्मेदार रहता है। यही कारण है कि इस पद पर विदेशी नागरिक को मंजूरी देना सीधे तौर पर सुरक्षा से जुड़ा मामला बन जाता है।

सरकार ने क्यों रोका रास्ता?

इस नियम में ढील देने की कोशिश भी की गई थी। एयरपोर्ट प्रबंधन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया। गृह मंत्रालय का रुख साफ है कि एयरपोर्ट सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि विदेशी CEO को अब तक जरूरी सुरक्षा मंजूरी नहीं मिल सकी है।

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3 साल से चल रही खींचतान

यह पूरा मामला 2022 से ही चल रहा है। उस समय एयरपोर्ट प्रबंधन को नियमों का पालन न करने पर नोटिस भी जारी किया गया था और नियमों में बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। तीन साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, और अब इसका सीधा असर एयरपोर्ट के संचालन पर दिख रहा है।

अब संकट कितना बड़ा है?

स्थिति अब इतनी गंभीर हो चुकी है कि यह सिर्फ देरी का मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा ऑपरेशनल संकट बन गया है। CEO को अब तक सुरक्षा क्लियरेंस नहीं मिला है और एयरोडोम सिक्योरिटी प्रोग्राम (ASP) भी लंबित है। यही कारण है कि एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू नहीं हो पा रही हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर कोई समाधान नहीं निकला, तो एयरपोर्ट प्रबंधन को अपना CEO बदलने जैसा बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है।

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उद्घाटन vs हकीकत

यह पूरा मामला एक अहम सवाल भी खड़ा कर देता है कि जब यह समस्या पिछले तीन साल से चली आ रही थी, तो उद्घाटन से पहले इसे क्यों नहीं सुलझाया गया। एक तरफ प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाना और दूसरी तरफ उड़ानों का शुरू न होना, सरकारी तैयारी और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को भी उजागर करता है।

असली टकराव क्या है?

दरअसल, यह सिर्फ एक एयरपोर्ट के संचालन में देरी की कहानी नहीं है, बल्कि इससे बड़ा मुद्दा विदेशी निवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन का है। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी है, तो दूसरी तरफ देश के सुरक्षा नियम। अब देखना यह होगा कि इस टकराव का समाधान कैसे निकाला जाता है—क्या कंपनी अपने CEO को बदलती है या सरकार कोई नया रास्ता निकालती है। तब तक, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ान शुरू होने का इंतजार जारी रहेगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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