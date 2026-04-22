उद्घाटन हो गया, लेकिन नहीं उड़ी फ्लाइट; विदेशी CEO बने नोएडा एयरपोर्ट की सबसे बड़ी अड़चन?

Noida Airport CEO Nationality issue: उम्मीद थी कि जल्द ही यहां से उड़ानें शुरू होंगी और दिल्ली-NCR को एक नया एविएशन हब मिलेगा। लेकिन उद्घाटन के हफ्तों बाद भी एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट शुरू नहीं हो पाई है। समझिए पूरी कहानी।

Noida Airport CEO Nationality issue: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को बड़े धूमधाम से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। उम्मीद थी कि जल्द ही यहां से उड़ानें शुरू होंगी और दिल्ली-NCR को एक नया एविएशन हब मिलेगा। लेकिन उद्घाटन के हफ्तों बाद भी एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट शुरू नहीं हो पाई है। इसकी वजह कोई छोटी तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो पिछले करीब तीन साल से लगातार बना हुआ है और अब तक हल नहीं हो सका है।

क्या है पूरा विवाद? दरअसल, पूरा विवाद एयरपोर्ट के CEO को लेकर है। इस एयरपोर्ट को विकसित और संचालित करने वाली यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पब्लिकेशन लिमिटेड, स्विस कंपनी Zurich Airport International AG की सहायक कंपनी है। एयरपोर्ट के CEO Christoph Schnellmann हैं, जो विदेशी नागरिक हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि भारत के नियम इसके विपरीत हैं।

नियम क्या कहता है? हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) के 2011 के AVSEC आदेश के मुताबिक बताया गया है कि देश के किसी भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का CEO भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इतना ही नहीं, वही व्यक्ति एयरपोर्ट का सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर भी होता है और सुरक्षा से जुड़े सभी इंतजामों के लिए जिम्मेदार रहता है। यही कारण है कि इस पद पर विदेशी नागरिक को मंजूरी देना सीधे तौर पर सुरक्षा से जुड़ा मामला बन जाता है।

सरकार ने क्यों रोका रास्ता? इस नियम में ढील देने की कोशिश भी की गई थी। एयरपोर्ट प्रबंधन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया। गृह मंत्रालय का रुख साफ है कि एयरपोर्ट सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि विदेशी CEO को अब तक जरूरी सुरक्षा मंजूरी नहीं मिल सकी है।

3 साल से चल रही खींचतान यह पूरा मामला 2022 से ही चल रहा है। उस समय एयरपोर्ट प्रबंधन को नियमों का पालन न करने पर नोटिस भी जारी किया गया था और नियमों में बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। तीन साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, और अब इसका सीधा असर एयरपोर्ट के संचालन पर दिख रहा है।

अब संकट कितना बड़ा है? स्थिति अब इतनी गंभीर हो चुकी है कि यह सिर्फ देरी का मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा ऑपरेशनल संकट बन गया है। CEO को अब तक सुरक्षा क्लियरेंस नहीं मिला है और एयरोडोम सिक्योरिटी प्रोग्राम (ASP) भी लंबित है। यही कारण है कि एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू नहीं हो पा रही हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर कोई समाधान नहीं निकला, तो एयरपोर्ट प्रबंधन को अपना CEO बदलने जैसा बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है।

उद्घाटन vs हकीकत यह पूरा मामला एक अहम सवाल भी खड़ा कर देता है कि जब यह समस्या पिछले तीन साल से चली आ रही थी, तो उद्घाटन से पहले इसे क्यों नहीं सुलझाया गया। एक तरफ प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाना और दूसरी तरफ उड़ानों का शुरू न होना, सरकारी तैयारी और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को भी उजागर करता है।