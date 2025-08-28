why nikki bhati dead body was given to in laws for funeral निक्की की मौत के बाद मायके और ससुरालवालों के बीच हुआ था एक समझौता, Ncr Hindi News - Hindustan
निक्की की मौत के बाद मायके और ससुरालवालों के बीच हुआ था एक समझौता

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में कथित तौर पर दहेज के लिए जलाकर मार डाली गई 28 साल की निक्की भाटी को लेकर अब भी कई सवाल अनसुलझे हैं। निक्की के मायके वाले जहां इसे दहेज के लिए हुई हत्या बता रहे हैं तो ससुराल पक्ष का दावा है कि बहू ने खुद अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या की।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाThu, 28 Aug 2025 03:53 PM
ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में कथित तौर पर दहेज के लिए जलाकर मार डाली गई 28 साल की निक्की भाटी को लेकर अब भी कई सवाल अनसुलझे हैं। निक्की के मायके वाले जहां इसे दहेज के लिए हुई हत्या बता रहे हैं तो ससुराल पक्ष का दावा है कि बहू ने खुद अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या की। इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा था कि यदि निक्की की हत्या की गई तो उसके मायकेवालों ने अंतिम संस्कार के लिए शव ससुरालवालों को क्यों सौंपा? क्यों दोनों परिवार अंतिम संस्कार के समय तक शांत थे और हत्या का आरोप बाद में लगाया गया। अब विपिन के एक पड़ोसी ने दोनों परिवारों के बीच एक समझौते की बात का दावा किया है।

विपिन भाटी के घर के पास रहने वाले प्रकाश प्रधान ने आरोपी परिवार का बचाव करते हुए कहा कि जब निक्की जली तो उसका पति बच्चे के साथ कार की सफाई कर रहा था। कंचन के शोर मचाने पर सभी ऊपर की ओर भागे। एक टीवी चैनल से बातचीत में प्रधान ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के दौरान दोनों परिवार साथ थे। लेकिन उसी वक्त से निक्की के परिवार वाले हत्या का आरोप लगाने लगे थे। बुजुर्ग प्रधान ने कहा कि पोस्टमॉर्टम के बाद विपिन के परिवार ने निक्की का शव अंतिम संस्कार के लिए मांगा था।

उन्होंने कहा कि निक्की के मायकेवाले इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन विपिन के पिता और समाज के अन्य लोगों ने उनसे कई बार विनती की कि बहू के अंतिम संस्कार का मौका दिया जाए। प्रकाश प्रधान ने कहा कि इसके बाद निक्की के मायकेवालों ने एक शर्त रखी कि वह शव अंतिम संस्कार के लिए देंगे, लेकिन बदले में उन्हें वचन देना होगा कि जब वे निक्की और कंचन के बच्चों को वापस अपने पास ले जाएंगे तो उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जाएगा। बुजर्ग ने बताया कि दोनों परिवार इस बात पर सहमत हो गए। इसके बाद विपिन के बेटे और पिता ने एक साथ निक्की को मुखाग्नि दी।

घर के बाहर घटना के वक्त सीसीटीवी में दिखने वाले एक बुजुर्ग ने दावा किया कि जब निक्की जली तो उसका पति बाहर था। उन्होंने कहा कि ऊपर से कंचन की आवाज आई कि निक्की ने खुद को आग लगा ली। यह आवाज सुनकर विपिन दौड़ा। घटना स्थल पर मौजूद रहे अर्जुन नाम के एक युवक ने दावा किया कि निक्की को जब अस्पताल ले जाया गया तब उसकी सास और ससुर भी कार में साथ थे।

घटना के अगले दिन निक्की की बहन कंचन ने आरोप लगाया कि निक्की को उसके पति और सास-ससुर ने मिलकर जला दिया। पुलिस ने इस मामले में निक्की के पति समेत परिवार के चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इस केस को निक्की के आखिरी बयान ने भी उलझा दिया है। असप्ताल में डॉक्टर के सामने उसने कहा था कि घर में सिलेंडर विस्फोट में वह झुलस गई। हालांकि, पुलिस जांच में घर में किसी विस्फोट की बात सामने नहीं आई है।