दिल्ली-NCR में शादी रजिस्टर कराने पहुंच रहे 50 फीसदी से ज्यादा लोगों के आवेदन हो रहे रद्द, क्या है वजह
दिल्ली और हरियाणा से जुड़े आधार कार्ड के आधार पर आवेदन करने वाले कई जोड़ों के दस्तावेज वेरिफिकेशन में सही नहीं पाए जा रहे हैं। ऐसे में उनके शादी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
संजीव वर्मा, गाजियाबाद: शादी रजिस्टर कराने पहुंच रहे आवेदकों के आधे से ज्यादा आवेदन रद्द हो रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह आधार नंबर के वेरिफिकेशन में सामने आ रही गड़बड़ियां हैं। दिल्ली और हरियाणा से जुड़े आधार कार्ड के आधार पर आवेदन करने वाले कई जोड़ों के दस्तावेज वेरिफिकेशन में सही नहीं पाए जा रहे हैं। ऐसे में उनके शादी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
शादी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य किए जाने के बाद दस्तावेजों की जांच पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एक अप्रैल 2026 से लागू नए नियमों के तहत आधार नंबर का वेरिफिकेशन होने के बाद ही विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। सत्यापन के दौरान जानकारी का मिलान नहीं होने पर आवेदन रद्द किए जा रहे हैं। पिछले एक महीने में आए 60 आवेदनों में से 30 निरस्त किए जा चुके हैं। वहीं, पिछले छह महीने में 200 से ज्यादा आवेदन निरस्त किए गए हैं।
वेरिफिकेशन के बाद ही होगा रजिस्ट्रेशन
विवाह पंजीकरण में आधार सत्यापन का उद्देश्य आवेदकों की पहचान और दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना है। सत्यापन में जानकारी का मिलान नहीं होने पर आवेदन आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। सबसे ज्यादा दिल्ली और हरियाणा से बने आधार कार्ड में गड़बड़ी सामने आ रही है।
आवेदन हो रहे निस्त
विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले कई जोड़ों में वर या वधू में से एक का संबंध गाजियाबाद से होता है, जबकि दूसरे पक्ष के दस्तावेज कहीं के भी हो सकते हैं। गाजियाबाद में आने वाले आवेदकों में अधिकतर एक पक्ष दिल्ली और हरियाणा के हैं। इनके आधार सत्यापन के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने पर उनके आवेदन निरस्त हो रहे हैं। विभागीय स्तर पर दस्तावेजों की जांच के बाद ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
हर महीने बढ़ रहे मामले
विवाह पंजीकरण के आवेदनों में निरस्तीकरण का आंकड़ा लगातार सामने आ रहा है। पिछले एक महीने में कुल 60 आवेदनों में से 30 निरस्त किए गए। यानी करीब 50 प्रतिशत आवेदन प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ सके। वहीं, पिछले छह महीने में 200 से अधिक आवेदन निरस्त किए जा चुके हैं। इससे विवाह पंजीकरण कराने वाले आवेदकों को दस्तावेजों की जांच में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत पड़ रही है।
अंजनी कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, विवाह पंजीकरण में BG सावधानी बरती जा रही है। नए नियम लागू होने से पंजीकरण दर्ज होने कम हुए हैं। वहीं आवेदन निरस्त होने की संख्या भी बढ़ी है।
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अदिति शर्मा
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