why mcd will cut power electricity in signature view apartments in delhi from 13 October know reason दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में इस डेट से बिजली-पानी बंद, MCD ने क्यों लिया फैसला?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newswhy mcd will cut power electricity in signature view apartments in delhi from 13 October know reason

दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में इस डेट से बिजली-पानी बंद, MCD ने क्यों लिया फैसला?

सोमवार को नगर निगम (MCD) ने सभी संबंधित पक्षों और एजेंसियों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में बताया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इन अपार्टमेंट्स को खाली करने के लिए 17 सितंबर को 12 अक्टूबर की समय सीमा दी थी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 2 Oct 2025 05:33 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में इस डेट से बिजली-पानी बंद, MCD ने क्यों लिया फैसला?

दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स में 13 अक्टूबर के बाद से पानी और बिजली जैसी जरूरी सेवाओं की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सोमवार को नगर निगम (MCD) ने सभी संबंधित पक्षों और एजेंसियों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में बताया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इन अपार्टमेंट्स को खाली करने के लिए 17 सितंबर को 12 अक्टूबर की समय सीमा दी थी।

सिविल लाइंस जोन के उपायुक्त (Deputy Commissioner) अंशुल सिरोही की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) को निर्देश दिए गए कि वह 13 अक्टूबर तक बिजली की सप्लाई पूरी तरह से काट दे और यह सुनिश्चित करे कि फ्लैटों से सभी कनेक्शन हटा दिए जाएं। इसी तरह, दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को भी पानी की सप्लाई बंद करने का निर्देश दिया गया है।

30 सितंबर को जारी की गई मीटिंग के मिनट्स के अनुसार, बैठक में मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और TPDDL की मदद करने के लिए कहा गया, ताकि कानून और व्यवस्था (law and order) की कोई समस्या न हो। MCD ने पिछले साल ही इस कॉम्प्लेक्स को रहने के लिए खतरनाक (dangerous to live in) घोषित कर दिया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD के इस मत को स्वीकार किया और सिंगल जज के 2024 के फैसले को सही ठहराया। इस फैसले में डीडीए (DDA) को पुनर्विकास (redevelopment) के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी। निवासियों में से एक मनमोहन अत्री की ओर से दी गई चुनौती को खारिज करते हुए, खंडपीठ (division bench) ने कहा कि MCD और DDA के पास सिग्नेचर व्यू को खाली करने का आदेश पारित करने का पूरा अधिकार है, यदि उनका यह मत बन जाता है कि "इमारत जर्जर हालत में है या उसके गिरने की संभावना है, या यह इसमें रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक हो गई है।"

सोमवार की बैठक में, MCD ने साफ कर दिया कि "निवासियों का यहाँ रहना (stay) अपने जोखिम पर (at their own risk) होगा।" निवासियों ने बताया कि लगभग 210 परिवार पहले ही अपने फ्लैट खाली कर चुके हैं, जबकि बाकी लोगों के आने वाले सप्ताह में शिफ्ट होने की उम्मीद है। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के अध्यक्ष अमनेंद्र के राकेश ने कहा, "कोर्ट के आदेश के बाद चीजें व्यवस्थित (streamlining) होनी शुरू हो गई हैं। DDA दस्तावेज स्वीकार करने और निवासियों की सहायता के लिए शिविर (camps) लगा रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि हमने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को भी यहां एक शिविर लगाने के लिए पत्र लिखा है, ताकि क्लोजर सर्टिफिकेट (closure certificates) जारी किए जा सकें और सभी भुगतान स्वीकार किए जा सकें। उनका कार्यालय अशोक विहार में है और ऑनलाइन भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है। निवासियों के लिए दस्तावेज लेकर बार-बार उस जगह जाना एक थकाऊ प्रक्रिया (cumbersome process) है।"

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स की संरचना और इतिहास

➤अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में स्टिल्ट+10 मंज़िल वाले 10 टावर और स्टिल्ट+6 मंज़िल वाले दो टावर हैं।

➤इसका निर्माण 2007 से 2010 के बीच हुआ था और फ्लैट 2011-2012 में आवंटित किए गए थे।

➤हालांकि, कुछ ही सालों के भीतर, इसमें संरचनात्मक सुरक्षा (structural safety) की समस्याएं सामने आने लगीं।

➤DDA ने 2021-22 में आईआईटी-दिल्ली (IIT-Delhi) के माध्यम से एक स्ट्रक्चरल ऑडिट (structural audit) करवाया।

➤इस प्रमुख तकनीकी संस्थान ने फ्लैटों को तत्काल "खाली करने और गिराने (vacating and dismantling)" की सिफारिश की थी।