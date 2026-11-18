जावेद अख्तर को कर लेनी चाहिए घर वापसी, राम गोपाल रख लें नाम; मौलाना साजिद रशीदी की नसीहत
मौलाना साजिद रशीदी ने जावेद अख्तर को बिजनेसमैन बताते हुए कहा कि राम को लेकर उनके बयान उन्होंने सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वे अपने गाने चलवाना चाहते थे।
हर भारतीय के खून में भगवान राम है। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के इस बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने जावेद अख्तर को नसीहत दी है कि अगर वे भगवान राम के प्रति इतनी ही आस्था रखते हैं तो उन्हें घर वापसी कर लेनी चाहिए और अपना नाम बदलकर राम गोपाल कर देना चाहिए। उन्होंने जावेद अख्तर को एक बिजनेसमैन बताते हुए कहा कि वे इस तरह के बयान देने के लिए मजबूर हैं क्योंकि 80 फीसदी लोग उनकी फिल्में देखते और गाने सुनते हैं।
साजिद रशीदी ने कहा, भगवान राम न तो मुसलमानों के पूर्वज हैं और न ही मुसलमानों की भगवान राम में कोई आस्था है। जावेद अख्तर एक बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन कहने का मेरा मतलब यह है कि उनके गाने लोकप्रिय हैं और 80 प्रतिशत लोग उनकी फिल्में देखते हैं और उनके गाने सुनते हैं। अपने काम के कारण वह ऐसे बयान देने के लिए मजबूर हैं।
जावेद अख्तर को बताया नास्तिक
उन्होंने आगे कहा, दूसरी बात, वह किसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर खुलकर कहा है कि वह नास्तिक हैं और किसी भी ईश्वर, भगवान या खुदा में विश्वास नहीं रखते। तो फिर, अचानक भगवान राम में उनकी आस्था कैसे आ गई? और अगर भगवान राम में उनकी आस्था आ ही गई है, तो मेरा उन्हें एक सुझाव है कि उन्हें 'घर वापसी' कर लेनी चाहिए और अपना नाम जावेद अख्तर से बदलकर राम गोपाल रख लेना चाहिए।
गाने चलाने के लिए दिया ऐसा बयान
उन्होंने कहा, यह अच्छा रहेगा। इससे 80 प्रतिशत हिंदू उनसे खुश हो जाएंगे। अभी तो उनसे बहुत कम लोग खुश हैं, लेकिन 'घर वापसी' के बाद बहुत से लोग खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा, ये बयान उन्होंने केवल गाने बेचने के लिए दिया है। बाकी आस्था उनकी किसी में नहीं है।
क्या था जावेद अख्तर का बयान?
जावेद अख्तर ने कहा था, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, राम एक आदर्श हैं, एक नैतिकता हैं, राम जीवन जीने का एक तरीका हैं। राम एक खास सौंदर्यबोध और नैतिकता का प्रतीक हैं। इसलिए जब आप उन्हें देखते हैं और उनके गुणों की सराहना करते हैं तो वे आपके दिल को छूते हैं।
अख्तर ने कहा, हो सकता है कि कई लोग मुझसे नाराज हों, लेकिन राम का सार हर भारतीय के खून में है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। कभी-कभी उन्हें एक व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व इससे कहीं बड़ा है। वह जीवन जीने का एक तरीका हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें