'मेरी बेटियों को...' मोनू ने क्यों कर दिए प्रेमिका प्रीति के टुकड़े-टुकड़े; पुलिस को बताई वजह
संक्षेप: नोएडा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। यहां एक प्रेम प्रसंग में एक बस ड्राइवर ने अपने प्रेमिका की हत्या कर उसके शव को टुकड़-टुकड़े खर नोएडा और गाजियाबाद में फेंक दिया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने हत्या की वजह बताई है।
युवती का कटा हुआ शव मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या की वजह भी बताई। आरोपी ने बताया कि उसकी प्रेमिका उससे पैसे मांगती थी और उसकी बेटियों को फंसाने की धमकी दिया करती थी।
बीते 6 नवंबर को नोएडा के सेक्टर-39 में एक नाली में महिला का सिर और हाथ-पैर कटा हुआ शव मिला था। बाद में महिला की पहचान उसकी पायल और बिछुए से हुई। इस मामले की जांच करने के बाद आरोपी मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रेमी मोनू से पूछताछ की गई है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या की वजह भी बताई। हत्या की वजह बताते हुए मोनू ने पुलिस को बताया कि प्रेमिका प्रीति उससे पैसे मांगती थी और उसकी बेटियों को फंसाने की धमकी दिया करती थी। पुलिस ने बताया कि बरौला का रहने वाला मोनू घर से लापता है।
कैसे पकड़ा गया आरोपी
सिर और हाथ-पैर कटा हुआ शव मिलने के बाद पुलिस ने 9 टीमें गठित कीं। इस दौरान 9 टीमों ने मिलकर 5 हजार से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाली और करीब 1100 गाड़ियों की जांच भी की। इस दौरान पुलिस ने 44 गाड़ियों को चिन्हित किया और उसके ड्राइवर से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में के दौरान सामने आया कि बीते 5 नवंबर को एक सफेद-नीली बस बिना लाइट जलाए संदिग्ध रूप से घूमती हुई थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि बस मोनू के साम से रजिस्टर्ड थी। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ करने के बाद आरोपी मोनू ने जुर्म कबूल कर लिया।