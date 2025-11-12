Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newswhy loksabha election 2024 cctv footage was deleted election commission told delhi high court
क्यों डिलीट हुए लोकसभा चुनाव के CCTV वीडियो? दिल्ली HC में चुनाव आयोग ने बताया

क्यों डिलीट हुए लोकसभा चुनाव के CCTV वीडियो? दिल्ली HC में चुनाव आयोग ने बताया

संक्षेप: साल 2024 में हुए लोकसभा चुनावों के सीसीटीवी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों के सभी वीडियो और सीसीटीवी को संरक्षित करने का अनुरोध किया गया था। लेकिन सभी वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं।

Wed, 12 Nov 2025 12:41 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
share Share
Follow Us on

साल 2024 में हुए लोकसभा चुनावों के सीसीटीवी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों के सभी वीडियो और सीसीटीवी को संरक्षित करने का अनुरोध किया गया था। याचिका पर सुनवाई में कोर्ट में चुनाव आयोग ने बताया कि सभी सीसीटीवी फुटेज और सामग्री को नियमों के अनुसार नष्ट कर दिया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Delhi News Loksabha Election 2024 Delhi High Court अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।