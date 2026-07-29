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CJP और छात्रों के प्रदर्शन में क्यों नहीं गए खान सर? खुद बताई वजह

By Shubham Sharma
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अब इसका जवाब खुद खान सर ने अपने एक ऑनलाइन क्लास वाले वीडियो में दिया। साथ ही उन्होंने छात्रों के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन भी दिया। उन्होंने कहा कि जब NEET पेपर लीक का मामला शुरुआत में उठा था, तो हम उसमें भी बच्चों के साथ रहे थे।

Khan Sir CJP Protest Jantar mantar
CJP और छात्रों के प्रदर्शन में क्यों नहीं गए खान सर? खदु बताई वजह

पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्रों के आंदोलन की चर्चा अब तक तेज है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नतीजा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना था, जो प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी। ऐसे में कई छात्रों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग को लेकर हुए इतने बड़े आंदोलन में जाने माने कोचिंग टीचर 'खान सर' क्यों नहीं पहुंचे।

अब इसका जवाब खुद खान सर ने अपने एक ऑनलाइन क्लास वाले वीडियो में दिया। साथ ही उन्होंने छात्रों के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन भी दिया। उन्होंने कहा कि जब NEET पेपर लीक का मामला शुरुआत में उठा था, तो हम उसमें भी बच्चों के साथ रहे थे।

प्रदर्शन में क्यों शामिल नहीं हुए खान सर?

इस सवाल का जवाब देते हुए खान सर ने कहा, "देखिए आप लोग का जब नीट पेपर लीक हुआ तब भी हम हमेशा आपके साथ रहे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक FIR हो गई थी। यह मामला कोर्ट में गया और इस सब में 40 दिन का समय लग गया।"

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उन्होंने आगे कहा, "कोर्ट ने सारी चीजों को परखा और एक बार जब कोई केस हो जाता है, खासतौर से पुलिस केस तो आपकी बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं। कई बार बच्चे हमें ढूंढ रहे थे। तो समझिए बाबू हमारे साथ भी मजबूरी है। वरना हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं।"

खान सर ने बच्चों को आगे सलाह देते हुए कहा, "लेकिन कभी भी हिंसा का साथ नहीं दीजिए। हिंसा में कभी शामिल नहीं होना और पुलिस से भी कहते हैं कि ये बच्चे हैं कोई अपराधी और आतंकवादी नहीं हैं। इनके साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए।"

किस पुलिस केस की बात कर रहे थे खान सर?

दरअसल खान सर के खिलाफ हाल ही में पटना के कदमकुआं थाने में FIR दर्ज की गई थी। यह पूरा मामला जून 2026 में उनके कोचिंग संस्थान (Khan Global Studies) के बाहर हुई हंगामा, तोड़फोड़ और हवाई फायरिंग की घटना से जुड़ा हुआ है। अपने वीडियो में खान सर इसी FIR का जिक्र कर रहे थे।

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2 जून की रात पटना स्थित खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट (KGS) के बाहर लगभग 15 से 20 अज्ञात उपद्रवियों ने हमला किया। उन्होंने परिसर में तोड़फोड़ की और गार्ड्स के साथ मारपीट की।

स्थिति को बिगड़ता देख खान सर के दो निजी सुरक्षा गार्डों ने भीड़ को खदेड़ने के लिए हवा में गोलीबारी कर दी। पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई में हमलावरों को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज और गार्डों के बयानों के आधार पर खान सर पर भी धाराएं जोड़ दीं। पुलिस का आरोप था कि फायरिंग खान सर के उकसाने पर की गई थी और घटना से जुड़े साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया गया था।

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दूसरी ओर, खान सर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे विशुद्ध रूप से सेल्फ-डिफेंस का मामला बताया। उनका कहना था कि गार्ड्स ने अपनी और संस्थान की जान-माल की रक्षा के लिए ही हवाई फायरिंग की थी, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य हमलावरों से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खान सर की लीगल टीम ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद पटना जिला अदालत ने केस डायरी के आधार पर उन्हें पुलिस गिरफ्तारी से अंतरिम जमानत दे दी। फिलहाल खान सर जमानत पर बाहर हैं और मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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