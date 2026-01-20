AAP 4 लोगों का गैंग हैं; पार्टी पर क्यों भड़क उठे दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा

संक्षेप: दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पार्टी की कार्यप्रणाली और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए 'आप' को राजनीतिक दल मानने से ही इनकार कर दिया।

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पार्टी की कार्यप्रणाली और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए 'आप' को राजनीतिक दल मानने से ही इनकार कर दिया। कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब कोई राजनीतिक दल नहीं रह गई है, बल्कि यह सिर्फ चार लोगों का एक गैंग बनकर रह गई है। जनता अब इसे गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने कहा, उनसे प्रधानमंत्री के बयान की गरिमा और महत्व को समझने की उम्मीद करना मूर्खता होगी।

दरअसल बीजेपी मुख्यालय में आज नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के मौके पर बीजेपी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने खुद को कार्यकर्ता और नितिन नबीन को बॉस बताया। उनके इसी बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने हमला बोला था और सवाल किया था कि मोदी की नई भाजपा के अंदर अब मजबूत व्यक्तिव वाले और अपनी खुद की राजनैतिक जमीन वाले नेताओं के लिए क्या बचा है ? अब इसी पर कपिल मिश्रा ने पलटवार किया है।

कपिल मिश्रा ने क्या कहा? कपिल मिश्रा ने कहा, आम आदमी पार्टी सिर्फ चार लोगों का गैंग है। इसे कोई असली राजनीतिक पार्टी मानता ही नहीं। उनसे प्रधानमंत्री के बयान की गरिमा और महत्व को समझने की उम्मीद करना मूर्खता होगी। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक कूड़ाघर बनकर रह गई है। हम ऐसे लोगों से कुछ भी उम्मीद नहीं करते जिनका राजनीतिक दायित्व एक भ्रष्ट व्यक्ति की चापलूसी करना, केजरीवाल के अधीन रहना और उनकी दरबार में रहना है। हम उनसे प्रधानमंत्री के बयान के महत्व को समझने की उम्मीद नहीं करते।

बता दें, नितिन नवीन के मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के साथ पार्टी के एक नये अध्याय की शुरूआत हो गई। उन्होंने जे. पी. नड्डा की जगह ली है। नवीन ऐसे समय में भाजपा अध्यक्ष बने हैं जब वह देश की राजनीति पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश कर रही है और पार्टी संगठन में पीढ़ीगत बदलाव के जरिए अपना प्रभाव विस्तारित करना चाहती है।

इस अवसर पर यहां भाजपा मुख्यालय में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब बात पार्टी के विषयों की आती है, तब वह एक कार्यकर्ता हैं और नितिन नवीन जी उनके बॉस हैं। नवीन के नाम की औपचारिक घोषणा के बाद, प्रधानमंत्री मोदी और अन्य वरिष्ठ नेता उन्हें पार्टी मुख्यालय स्थित उनके नये कार्यालय में ले गए, जहां उन्होंने आधिकारिक तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।