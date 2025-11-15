Hindustan Hindi News
डॉक्टरों को आतंकी नेटवर्क का हिस्सा क्यों बना रहा था जैश-ए-मोहम्मद, देश में दहशत फैलाने का नया प्लान

संक्षेप: दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा जांच एजेंसियों का मानना है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद कश्मीरियों के जरिए दहशतगर्दी का जाल पूरे देश में फैलाने की फिराक में है।

Sat, 15 Nov 2025 05:30 PMAditi Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा जांच एजेंसियों का मानना है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद कश्मीरियों के जरिए दहशतगर्दी का जाल पूरे देश में फैलाने की फिराक में है। इसको लेकर पुलिस सतर्क हो गई। इसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने मुखबिर तंत्र को मजबूत करने का निर्णय लिया है।

जैश-ए मोहम्मद का मकसद देश के अंदर आतंक फैलाकर देश को अस्थिर करने के खतरनाक इरादे हैं। जैश नए-नए हथकंडे अपनाकर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में रहता है, ताकि सुरक्षा एजेंसियां उसकी चाल को भांप न सकें। इसी को लेकर जैश-ए-मोहम्मद ने अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए सफेद पोश आतंकी नेटवर्क खड़ा किया था। वह शिक्षा की वजह से देश के अंदर अलग-अलग शहरों में फैले कश्मीरियों को भ्रमित कर अपने जाल में फंसाने में लगा हुआ है।

अल-फला यूनिवर्सिटी में जैश के नेटवर्क भी इसी का नतीजा है। इससे सुरक्षा एजेंसियों की नींद हराम हो गई है। डॉ. मुजम्मिल अहमद, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉ. निसार और डॉ. उमर के जैश के नेटवर्क में शामिल होने से जांच एजेंसियों ने इस नेटवर्क को तलाशने में जुट गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जैश के नेटवर्क में काफी संख्या में डॉक्टर शामिल हो चुके हैं। इन डॉक्टर ने अपना-अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। जैश के पास भी इस नेटवर्क का ब्यौरा होगा। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए जांच एजेंसियां लगी हुईं हैं। जांच एजेंसियां इस मामले में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर से पूछताछ कर डायरी में लिखे हुए कोड वर्ड का विश्लेषण करने में जुटे हुए हैं, ताकि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

आरोपियों के संपर्क में रहने वाले छात्र भी रडार पर

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आरोपी डॉक्टर अपने पेशेगत कारणों की वजह से छात्रों के संपर्क में रहते थे। ऐसे में पुलिस की चिंता यह भी है कि कहीं आरोपियों ने जैश-ए-मोहम्मद की विचारधारा के रंग में रंगकर कुछ छात्रों को न भटका दिया हो। इस पहलू से भी पुलिस जांच में लगी हुई है। पुलिस का मानना है कि दिल्ली बम धमाके में मारा गया डॉ. उमर काफी होशियार डॉक्टर था। वह बिना किताब और बिना नोट्स हाथ में लिए छात्रों को पढ़ाता था। उसका पढ़ाने का अंदाज यह होता था कि यह तथ्य मेडिकल की फलां पेज पर लिखा हुआ है। इस तरह उसे मुंहजबानी काफी कुछ पता था।

इस वजह से काफी संख्या में छात्र उससे प्रभावित रहते थे। पुलिस के लिए उससे प्रभावित छात्रों का पता लगाना भी चुनौती बना हुआ है। धमाके में उसकी मौत होने से पुलिस के लिए तह तक जाना और सिरदर्द हो गया है।

नूंह तक नेटवर्क फैला चुका

सूत्रों का कहना है कि यह सफेदपोश आतंकी नेटवर्क नूंह तक अपना नेटवर्क फैलाने में लगा था। आरोपी डॉक्टरों के नूंह में आवाजाही करने से यह साबित भी होता नजर आ रहा है। अब पुलिस टीमें इस नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई हैं। पुलिस ने नूंह से इस मामले में दो डॉक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि जैश के पूरे मंसूबों का पता चल सके। इस मामले में पुलिस इन लोगों के मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी खंगाल रही हैं। पुलिस इनसे पूछताछ के बाद कई और लोगों को हिरासत में ले सकती है।

दो माह में 30 हजार किमी कार चलने से एजेंसी हैरान

सूत्रों का कहना है कि डॉ. शाहीन सईद की ब्रेजा कार दो माह पहले सितंबर में खरीदी गई थी। सिर्फ दो माह के अंदर ही यह गाड़ी 30 हजार किलोमीटर चलाई गई। इससे जांच एजेंसियां हैरान हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सफेदपोश संदिग्ध आतंकियों का यह नेटवर्क संपर्कों को मजबूत करने में जुटा हुआ था,तभी यह कार इतनी दौड़ाई गई। डॉक्टर यहां पढ़ाने के बजाय धमाके की तैयारी में लगे हुए थे।

वेरिफिकेशन सिस्टम मजबूत करेगी पुलिस

फरीदाबाद पुलिस इस मामले में अपने वेरिफिकेशन सिस्टम और मजबूत करने वाली है। जम्मू एवं कश्मीर से यहां नौकरी करने आने वालों पर निगरानी बढ़ाने के लिए पुलिस अब अपने वेरिफिकेशन सिस्टम और मजबूत करेगी। इसके लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस से तालमेल किया जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी इस बारे में भी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सख्त हिदायत दी जाएगी। जांच के दौरान पता चला है कि कुछ डॉक्टर की भूमिका कश्मीर में पहले ही संदिग्ध थी। फिर भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें यहां बिना जांच-पड़ताल के नौकरी दे दी थी।

