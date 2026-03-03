Hindustan Hindi News
पिंक कार्ड की क्या जरूरत? भाजपा गरीब पूर्वांचली महिलाओं का हक छीन रही- आप ने पूछे 5 सवाल

Mar 03, 2026 11:03 am ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पिंक सहेली कार्ड योजना पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने सवाल किए हैं। उन्होंने इस पहल को मजाक बताते हुए पांच सवाल उठाए हैं। आप का आरोप है कि इससे भाजपा गरीब पूर्वांचली महिलाओं का हक छीन रही है।

दिल्ली की रेखा सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के मुफ्त बस यात्रा के लिए 'पिंक सहेली कार्ड' योजना को लॉन्च किया है। इस पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने सवाल किए हैं। उन्होंने इस पहल को मजाक बताते हुए पांच सवाल उठाए हैं। आप का आरोप है कि इससे भाजपा गरीब पूर्वांचली महिलाओं का हक छीन रही है।

पिंक कार्ड, नफरत और पैसे की बर्बादी वाले सवाल

आम आदमी पार्टी ने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए सौरभ भारद्वाज ने पहला सवाल किया- जब हर महिला DTC बस में मुफ्त सफर कर रही थी तो पिंक कार्ड की क्या ज़रूरत थी? इसके बाद गंभीर आरोप लगाते हुए दूसरा सवाल किया- क्या UP, बिहार, हरियाणा की ग़रीब महिलाओं से सरकार की नफ़रत सामने आ गई? तीसरा सवाल- पिंक कार्ड बनाने के लिए सरकारी पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है?

भाजपा गरीब पूर्वांचली महिलाओं का हक छीन रही

चौथा सवाल- पिंक कार्ड कौन महिला बनवा पाएगी कौन नहीं, इसके बारे में भी सरकार ने नहीं बताया है। फिर ये पिंक कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली का आधार कार्ड मांगेगे। ऐसी लाखों महिलाएं हैं, जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, जो दिल्ली में तो रहती हैं, लेकिन उनके पास आधार कार्ड आज भी दिल्ली का नहीं है। आप उन गरीब पूर्वांचली महिलाओं का हक छीनकर इससे बेदखल करने की सोच रहे हैं।

आप ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

पांचवा सवाल- आपने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, लेकिन आपने अभी तक इसको नहीं बताया है कि ये भ्रष्टाचार कहां हो रहा था। आप का आरोप है कि भाजपा ने भ्रष्टाचार के नए तरीके पैदा कर दिए हैं। जिसको पिंक कार्ड नहीं मिलेगा, उसे खरीदना होगा। पिंक कार्ड लेने के लिए दलालों की मदद लेनी होगी। सौरभ भारद्वाज ने फिर आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर सिर्फ गरीब पूर्वांचलियों के हक को मारने के लिए ऐसे षडयंत्र रचते हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

