परिसीमन क्यों जरूरी? संविधान का हवाला दे विपक्ष को बांसुरी स्वराज का करारा जवाब
परिसीमन क्यों जरूरी है? BJP सांसद बांसुरी स्वराज ने संविधान का हवाला देते हुए विपक्ष को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि परिसीमन कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। इस रिपोर्ट में पढ़ें बांसुरी स्वराज का विस्तृत बयान…
महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर भाजपा ने विपक्ष के सवालों का जवाब संविधान के प्रावधानों के जरिए दिया है। परिसीमन क्यों जरूरी है? भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस बारे में विपक्ष को संविधान का हवाला देकर तगड़ा जवाब दिया है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना केंद्र सरकार का राजनीतिक फैसला नहीं वरन संविधान की अनिवार्यता है। बांसुरी स्वराज ने संविधान के अनुच्छेद 334ए का हवाला दिया।
संविधान के अनुच्छेद 334ए में स्पष्ट प्रावधान
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 334ए में स्पष्ट प्रावधान है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगी। ऐसे में 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन करना संवैधानिक रूप से जरूरी है।
संविधान के प्रावधानों को समझे विपक्ष
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों पर इस मुद्दे पर सवाल उठाने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को संविधान के प्रावधानों को समझना चाहिए।
परिसीमन कोई साजिश नहीं
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि परिसीमन कोई साजिश नहीं है वरन संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 के तहत प्रतिनिधित्व को जनसंख्या के अनुपात से जोड़ने की व्यवस्था है। देश में पिछले करीब 50 वर्षों से परिसीमन नहीं हुआ है। आबादी बढ़ने के साथ एक सांसद पर प्रतिनिधित्व का भार भी बढ़ा है। प्रस्तावित व्यवस्था में सभी राज्यों की सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है। इससे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ राज्यों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा।
दक्षिण भारतीय राज्यों का बढ़ेगा प्रतिनिधित्व
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने दावा किया कि इससे दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आएगी, बल्कि उसमें वृद्धि होगी। बांसुरी स्वराज ने विपक्ष से 2029 से महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने की अपील की।
महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का मौका
वहीं भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी ने कहा कि लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी अभी करीब 13.8 प्रतिशत है। दिल्ली की सह प्रभारी दर्शना जरदोश ने कहा कि महिला आरक्षण महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने का अवसर है। दोनों नेताओं ने विपक्ष से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विधेयक का समर्थन करने को कहा। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री योगिता सिंह, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर कपूर मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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