अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद; गाजियाबाद में घर-घर क्यों बांटी गई तलवार

संक्षेप: गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने अपने दफ्तर में लोगों को तलवारें बांटी हैं। संगठन का कहना है कि अब हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए और इसी मकसद से उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया।

गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने अपने दफ्तर में लोगों को तलवारें बांटी हैं। इसके पीछे उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों का हवाला दिया है। संगठन का कहना है कि अब हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए और इसी मकसद से उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव न बढ़े, इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हैं और हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

संगठन के लोगों ने घर-घर जाकर लोगों को तलवारें बांटी और कहा कि अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो ये सुरक्षा के लिए हैं। नहीं पता, कब कौन जिहादी हमारे घर में घुस जाए, इसलिए हम घर-घर जाकर ये बांट रहे हैं।

इससे पहले धार्मिक नगरी काशी में रविवार को गुरुधाम चौराहे पर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बांग्लादेशी सरकार का विरोध करने पहुंचे।

हिन्दूवादी संगठनो ने बांग्लादेश का पुतला दहन करते हुए केंद्र सरकार से हिन्दुओं की सुरक्षा के लिये तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की। बजरंग दल काशी के महामंत्री श्रवण कुमार मौर्य ने बताया कि पूरी दुनिया बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही क्रूरता को देख रही है। बांग्लादेश में कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं को जिंदा जलाकर मारा जा रहा है और वहां की सरकार खामोश बैठी है। राजनीतिक मकसद साधने के लिए हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है।