अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद; गाजियाबाद में घर-घर क्यों बांटी गई तलवार

संक्षेप:

गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने अपने दफ्तर में लोगों को तलवारें बांटी हैं। संगठन का कहना है कि अब हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए और इसी मकसद से उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया।

Dec 29, 2025 03:00 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने अपने दफ्तर में लोगों को तलवारें बांटी हैं। इसके पीछे उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों का हवाला दिया है। संगठन का कहना है कि अब हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए और इसी मकसद से उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव न बढ़े, इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हैं और हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं।

संगठन के लोगों ने घर-घर जाकर लोगों को तलवारें बांटी और कहा कि अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो ये सुरक्षा के लिए हैं। नहीं पता, कब कौन जिहादी हमारे घर में घुस जाए, इसलिए हम घर-घर जाकर ये बांट रहे हैं।

इससे पहले धार्मिक नगरी काशी में रविवार को गुरुधाम चौराहे पर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बांग्लादेशी सरकार का विरोध करने पहुंचे।

हिन्दूवादी संगठनो ने बांग्लादेश का पुतला दहन करते हुए केंद्र सरकार से हिन्दुओं की सुरक्षा के लिये तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की। बजरंग दल काशी के महामंत्री श्रवण कुमार मौर्य ने बताया कि पूरी दुनिया बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही क्रूरता को देख रही है। बांग्लादेश में कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं को जिंदा जलाकर मारा जा रहा है और वहां की सरकार खामोश बैठी है। राजनीतिक मकसद साधने के लिए हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है।

बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट होने के बाद हिंदू पूरी तरह असुरक्षित हो गए हैं। हिंदू अल्पसंख्यक, मंदिर और धार्मिक स्थल कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला फूंकते हुए कार्यकर्ताओं ने मांग की कि दिल्ली की सरकार बांग्लादेश के मुद्दे पर कोई कड़ा रुख दुनिया के सामने रखे।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
