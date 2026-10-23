गुरुग्राम-फरीदाबाद और हरियाणा के दूसरे शहरों में क्यों बंद है बिजली-पानी, 40 हजार कर्मचारियों की हड़ताल की पूरी कहानी
गुरुग्राम के उपायुक्त उत्तम सिंह ने बिजली कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील करने के लिए देर रात तक बैठक की। हालांकि, बातचीत बेनतीजा रही और हड़ताल खत्म करने पर कोई सहमति नहीं बन सकी।
हरियाणा के कई शहरों के करीब 40 हजार बिजली कर्माचारी हड़ताल पर है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह समेत कई क्षेत्रों में अंधेरा छा गया जिससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि हड़ताल शुरू होने के 12 घंटे के अंदर ही बिजली सप्लाई में परेशानी आने लगी और विभाग को 3 हजार से ज्यादा शिकायतें मिली।
ये हड़ताल हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) के उस फैसले के खिलाफ की जा रही है जिसमें गुरुग्राम और नूंह जिलों में बिजली वितरण का जिम्मा इलेवन पावर नाम की प्राइवेट कंपनी तो 25 साल के समानांतर लाइसेंस पर सौंपा जा रहा है। गुरुग्राम के उपायुक्त उत्तम सिंह ने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील करने के लिए देर रात तक बैठक की। हालांकि, बातचीत बेनतीजा रही और हड़ताल खत्म करने पर कोई सहमति नहीं बन सकी।
कर्मचारियों का क्या आरोप?
कर्मचारियों का कहना है कि जिन क्षेत्रों से सबसे ज्यादा राजस्व आता है, उन्हें प्राइवेट कंपनी के हाथों में देकर सरकारी बिजली निगम की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बीच, हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त मोर्चा ने कहा कि लगभग पूरा कार्यबल हड़ताल में शामिल है, जिसके कारण खराबी से प्रभावित 33 केवी और 11 केवी के कई फीडर बंद पड़े हैं। संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह हुड्डा ने जोर देकर कहा कि बिजली कर्मचारी और इंजीनियर वेतन या भत्ते बढ़ाने के लिए हड़ताल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष बिजली वितरण के निजीकरण को रोकने और किसानों और आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए है।
संयुक्त मोर्चा ने कहा, इस फैसले से ना आम लोगों को ही नहीं बल्कि किसानों और छोटे दुकानदारों पर भी महंगी बिजली का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा हरियाणा के करीब 40 हजार पक्के, कच्चे, आउटसोर्सिंग कर्मियों और इंजीनियरों का भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। कर्मचारियों का दावा है कि कंपनी केवल उन इलाकों पर ध्यान देगी जहां से मुनाफा आ रहा है और कृषि क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों को सरकार निगम पर छोड़ दिया जाएगा।
कर्मचारियों की हड़ताल से क्या असर?
गुरुग्राम में लंबे समय तक बिजली कटौती के कारण कई औद्योगिक यूनिट ठप हो गए और कई मालिकों ने करोड़ों रुपए के नुकसान की शिकायत की। 'प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' के अध्यक्ष एवं उद्योगपति दीपक मैनी ने कहा कि गुरुग्राम के सेक्टर-37 में बुधवार रात 10 बजे से पावर सप्लाई नहीं हुई है। उन्होंने चिंता जताई कि बिजली आपूर्ति बहाल होने में देरी से उत्पादन और कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।
उन्होंने कहा कि तैयार माल की उपलब्धता और सामान की समय पर सप्लाई भी प्रभावित होने की आशंका है। मैनी ने कहा, औद्योगिक इकाइयों में बिजली कटौती के कारण मशीनें बंद हो गई हैं और उत्पादन ठप पड़ गया है, जिससे कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। सैकड़ों इकाइयों में कामकाज बंद होने से नुकसान का खतरा बढ़ गया है। गुरुग्राम के अलावा कादीपुर और बसई में भी औद्योगिक इकाइयां बिजली कटौती से प्रभावित हुईं।
पानी की भी किल्लत
पावर सप्लाई ठप होने से कई इलाकों में पानी की भी किल्लत हो गई। निवासियों ने बताया कि वे टंकियों में जमा पानी से काम चला रहे हैं, लेकिन यह पानी भी कुछ ही घंटों तक चल पाएगा। फरीदाबाद में बिजली सप्लाई बहाल करने की मांग को लेकर न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप-2 क्षेत्र के लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती से पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है।
नूंह जिले में भी बिजली कटौती से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। पुन्हाना, नगीना और फिरोजपुर झिरका सहित कई क्षेत्रों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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