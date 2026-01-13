Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsWhy Gurugram Delhi Colder than shimla musoorie here is the reason
पहाड़ गर्म, मैदान बेहाल; शिमला-मसूरी से भी ज्यादा क्यों ठिठुरा दिल्ली-गुरुग्राम

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच इन दिनों मौसम का अजीब मिजाज देखने को मिल रहा है। दिल्ली और गुरुग्राम जैसे मैदानी शहर पहाड़ों से भी ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। सोमवार सुबह गुरुग्राम में तापमान गिरकर 0.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिसने पिछले 49 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

Jan 13, 2026 01:45 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस उलटफेर का मुख्य कारण पहाड़ों पर छाए बादल और मैदानों का साफ आसमान है। पहाड़ों पर सक्रिय 'पश्चिमी विक्षोभ' की वजह से वहाँ बादलों ने एक कंबल की तरह काम किया, जिसने रात की गर्मी को बाहर नहीं निकलने दिया। इसके ठीक उलट, गुरुग्राम और दिल्ली में आसमान साफ होने के कारण जमीन की सारी गर्मी तेजी से बाहर चली गई, जिसे 'रेडिएशन कूलिंग' कहते हैं। साथ ही, उत्तर-पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवाओं और इस साल बारिश की भारी कमी ने ठंड को और भी जानलेवा बना दिया है।

कब तक मिलेगी राहत?

घने कोहरे और पाले की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने फिलहाल 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है और बुजुर्गों व बच्चों को सेहत का खास ख्याल रखने की सलाह दी है। राहत की उम्मीद 15 जनवरी के बाद जताई जा रही है। इस दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ तापमान में कुछ बढ़ोतरी ला सकता है।

सोमवार को गुरुग्राम में कई पहाड़ी स्थलों की तुलना में अधिक ठंड थी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और पालमपुर में 3 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 3.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि उत्तराखंड के मुक्तेश्वर, जॉलीग्रांट और टिहरी में 4.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

आईएमडी का क्या अपडेट?

मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 13 जनवरी तक के लिए दिल्ली और आसपास के इलाको के लिए शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक भीषण शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग ने भी इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक इतनी कड़ाके की ठंड के संपर्क में रहने से शरीर के अंग सुन्न हो सकते हैं और फ्लू जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

