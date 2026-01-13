पहाड़ गर्म, मैदान बेहाल; शिमला-मसूरी से भी ज्यादा क्यों ठिठुरा दिल्ली-गुरुग्राम

संक्षेप: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच इन दिनों मौसम का अजीब मिजाज देखने को मिल रहा है। दिल्ली और गुरुग्राम जैसे मैदानी शहर पहाड़ों से भी ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। सोमवार सुबह गुरुग्राम में तापमान गिरकर 0.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिसने पिछले 49 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच इन दिनों मौसम का अजीब मिजाज देखने को मिल रहा है। दिल्ली और गुरुग्राम जैसे मैदानी शहर पहाड़ों से भी ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। सोमवार सुबह गुरुग्राम में तापमान गिरकर 0.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिसने पिछले 49 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह 1977 के बाद शहर की सबसे ठंडी सुबह थी। दिल्ली में भी पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। हैरानी की बात यह है कि जहां गुरुग्राम और दिल्ली जम रहे हैं, वहीं ऊंचाई पर स्थित शिमला 8.8 डिग्री सेल्सियस और मसूरी 7.7 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ जैसे हिल स्टेशन इनसे काफी ज्यादा गर्म बने हुए हैं।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस उलटफेर का मुख्य कारण पहाड़ों पर छाए बादल और मैदानों का साफ आसमान है। पहाड़ों पर सक्रिय 'पश्चिमी विक्षोभ' की वजह से वहाँ बादलों ने एक कंबल की तरह काम किया, जिसने रात की गर्मी को बाहर नहीं निकलने दिया। इसके ठीक उलट, गुरुग्राम और दिल्ली में आसमान साफ होने के कारण जमीन की सारी गर्मी तेजी से बाहर चली गई, जिसे 'रेडिएशन कूलिंग' कहते हैं। साथ ही, उत्तर-पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवाओं और इस साल बारिश की भारी कमी ने ठंड को और भी जानलेवा बना दिया है।

कब तक मिलेगी राहत? घने कोहरे और पाले की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने फिलहाल 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है और बुजुर्गों व बच्चों को सेहत का खास ख्याल रखने की सलाह दी है। राहत की उम्मीद 15 जनवरी के बाद जताई जा रही है। इस दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ तापमान में कुछ बढ़ोतरी ला सकता है।

सोमवार को गुरुग्राम में कई पहाड़ी स्थलों की तुलना में अधिक ठंड थी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और पालमपुर में 3 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 3.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि उत्तराखंड के मुक्तेश्वर, जॉलीग्रांट और टिहरी में 4.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।