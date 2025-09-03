Why Gurgaon Drowns While Noida Stays Afloat in Rains बारिश के बाद गुरुग्राम डूब जाता है और नोएडा को असर नहीं पड़ता, आखिर इसकी वजह क्या?, Ncr Hindi News - Hindustan
बारिश के बाद गुरुग्राम डूब जाता है और नोएडा को असर नहीं पड़ता, आखिर इसकी वजह क्या?

बारिश में गुरुग्राम की सड़कें डूब जाती हैं, जाम लगता है, जबकि नोएडा बेफिक्र रहता है। इसकी वजह? नोएडा की सुनियोजित ड्रेनेज और सड़कें, बनाम गुरुग्राम का बेतरतीब विकास और गायब नाले। प्राकृतिक ढलान भी गुरुग्राम की मुश्किल बढ़ाती है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाWed, 3 Sep 2025 12:57 PM
जब दिल्ली-एनसीआर में बारिश की बूंदें बरसती हैं, तो दो पड़ोसी शहरों की तस्वीर एकदम अलग दिखती है। गुरुग्राम में सड़कें तालाब बन जाती हैं, गाड़ियां जाम में फंसकर हांफने लगती हैं और लोग बस सवाल उठाते रह जाते हैं—आखिर ये हाल क्यों? वहीं, नोएडा में बारिश का मिजाज कुछ और होता है; सड़कें साफ, जाम कम, और लोग बारिश का लुत्फ उठाते नजर आते हैं। आखिर इस फर्क की असल वजह क्या है? आइए बताते हैं।

बारिश में डूब जाता है गुरुग्राम

सोमवार को सिर्फ 100 मिमी बारिश ने गुरुग्राम को पानी-पानी कर दिया। सड़कों पर पानी जमा, गाड़ियां रेंगती रहीं, और ऑफिस से घर लौटने वाले घंटों जाम में फंसे रहे। हर बारिश में यही कहानी, शहर की चमक मॉनसून के सामने फीकी पड़ जाती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, रिसर्चर मुक्ता नाइक बताती हैं, “गुरुग्राम की सड़कों का ढांचा व्यवस्थित ग्रिड की तरह नहीं है। बेतरतीब विकास ने पानी निकासी को मुश्किल बना दिया।”

गुरुग्राम की भौगोलिक बनावट भी इसमें इजाफा करती है। दक्षिण में अरावली की ऊंची पहाड़ियां हैं और उत्तर की ओर ढलान नजफगढ़ झील तक जाती है। बारिश का पानी प्राकृतिक रूप से इस दिशा में बहता है, लेकिन गायब हो चुके नाले और अनियोजित निर्माण इस बहाव को सड़कों पर रोक देते हैं। यही वजह है कि गुरुग्राम की सड़कें बारिश के बाद नदियां बन जाती हैं।

नोएडा रहता है बारिश में भी बेफिक्र

नोएडा की कहानी एकदम उलट है। बारिश हो या बरसात, इस शहर की सड़कें ज्यादातर साफ रहती हैं और जाम की शिकायतें भी कम होती हैं। 1975 में आपातकाल के दौरान नोएडा की नींव पड़ी, जब दिल्ली से उद्योगों को बाहर करने का फैसला हुआ। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (NOIDA) ने इसे एक सुनियोजित औद्योगिक टाउनशिप के रूप में बसाया।आर्किटेक्चर और प्लानिंग स्कूल, दिल्ली के प्रोफेसर पीएसएन राव कहते हैं, “नोएडा को खाली जमीन पर ‘ग्रीनफील्ड’ सिटी के तौर पर डिजाइन किया गया। सड़कें, नाले, और बुनियादी ढांचा एक साथ प्लान किया गया।” इसका नतीजा है कि आज 20,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर फैला नोएडा बारिश को आसानी से झेल लेता है।

नोएडा की ताकत है इसकी पहले से तयशुदा प्लानिंग। नोएडा में ड्रेनेज और सड़क नेटवर्क को बनाए गए ढांचे के हिसाब से तैयार किया गया। इसके उलट, गुरुग्राम का विकास पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर हुआ। अलग-अलग डेवलपर्स ने टुकड़ों में जमीन ली और अपने हिसाब से निर्माण किया, जिससे बुनियादी ढांचा आपस में तालमेल नहीं बिठा पाया।1970 के दशक से हरियाणा सरकार ने निजी कंपनियों को बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने की छूट दी, लेकिन अधिग्रहण एकसमान नहीं हुआ।