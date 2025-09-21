MA तक पढ़े-लिखे बलराम ठाकुर ने क्यों चुनी क्राइम की दुनिया, गैंगस्टर पर 50000 का इनाम था; पूरी कहानी

पुलिस मुठभेड़ में मारा गया हिस्ट्रीशीटर बलराम ठाकुर एमए तक पढ़ा लिखा था। उसने अपराध की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुख्यात अनिल दुजाना गैंग का सक्रिय सदस्य रहा बलराम ठाकुर एक के बाद एक लूट, हत्या, फिरौती, रंगदारी जैसी ताबड़तोड़ वारदातें करता रहा।

पुलिस मुठभेड़ में मारा गया हिस्ट्रीशीटर बलराम ठाकुर एमए तक पढ़ा लिखा था। उसने अपराध की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुख्यात अनिल दुजाना गैंग का सक्रिय सदस्य रहा बलराम ठाकुर एक के बाद एक लूट, हत्या, फिरौती, रंगदारी जैसी ताबड़तोड़ वारदातें करता रहा। 50 हजार का इनामी ठाकुर का वेस्ट यूपी में खौफ था।

गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बुलंदशहर निवासी बलराम ठाकुर ने अपने ससुरालियों द्वारा बहन की पिटाई से क्षुब्ध होकर अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा।

कुख्यात अनिल दुजाना गैंग का सक्रिय सदस्य रहा बलराम ठाकुर एक के बाद एक लूट, हत्या, फिरौती, रंगदारी जैसी ताबड़तोड़ वारदातें करता रहा। 50 हजार का इनामी जहांगीराबाद कोतवाली के हिस्ट्रीशीटर बलराम ठाकुर का बुलंदशहर जनपद ही नहीं वेस्ट यूपी में खौफ था। बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद के मोहल्ला रोहनग्रान निवासी किसान श्याम सिंह का पुत्र बलराम ठाकुर एमए तक पढ़ा हुआ था। बताया जाता है कि बलराम ठाकुर की शादी अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खुदादिया की युवती से हुई थी।

शादी के कुछ दिन बाद ही पत्नी से अनबन हो गई, जिस पर खुददिया से ससुराल वाले बलराम के घर पर आए और उसकी बहन की पिटाई कर दी। बहन की पिटाई से बलराम ठाकुर इतना गुस्सा गया कि उसने अपने साले पर हमला कर दिया। इस वजह से उसे जेल जाना पड़ा। इसके बाद बलराम ठाकुर अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। पत्नी को बाद में छोड़ दिया था।

जेल में कुख्यात बदमाशों से मुलाकात हुई बुलंदशहर जिला जेल में उसकी मुलाकात कुख्यात अनिल दुजाना सहित कई कुख्यात बदमाशों से हुई। फिर उसने शराफत की जिंदगी छोड़ अपराध को ही अपने जीवन का मकसद बना लिया। अनिल दुजाना गैंग से जुड़कर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसी ताबड़तोड़ वारदात करने लगा। जहांगीराबाद कोतवाली में हिस्ट्रीशीटर के रूप में बलराम ठाकुर का नाम दर्ज है। बलराम की हिस्ट्रीशीट खुली हुई है। लगातार उसमें अपराधिक के मुकदमे बढ़ते जा रहे थे।

आपराधिक इतिहास बेहद गंभीर बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद के मोहल्ला रोगनग्राम निवासी बलराम ठाकुर का आपराधिक इतिहास बेहद गंभीर है। जिले और आसपास के जनपदों के थाना क्षेत्रों में उसके खिलाफ 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बलराम ठाकुर पर दर्ज मामलों में हत्या, लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस, आर्म्स ऐक्ट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इन मुकदमों में अनूपशहर, अहार, खुर्जानगर, कोतवाली देहात, जहाँगीराबाद, सलेमपुर, सिकन्दराबाद, गौतमबुद्ध नगर के रबूपुरा, दादरी, बादलपुर, अलीगढ़ के क्वार्सी, गभाना, हापुड़ और नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्रों के मामले शामिल हैं।

ट्रांसपोर्टर का अपहरण, फिरौती लेकर छोड़ा सूत्र बताते हैं कि बदमाश बलराम ठाकुर ने मसूरी थाना क्षेत्र में रहने वाले ट्रांसपोर्टर शादाब को भी कुछ माह पूर्व अगवा किया था। बलराम ठाकुर ने उससे भी 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। रकम न देने पर बलराम ठाकुर और उसके साथी ट्रांसपोर्टर को अगवा कर गौतमबुद्धनगर के गांव दुजाना में ले गए। जहां उन्हें बंधक बनाकर दो लाख रुपये और लाखों के गहने की फिरौती लेकर छोड़ा था। इस संबंध में भी पीड़ित द्वारा एक सप्ताह पूर्व मसूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।