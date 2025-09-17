why gaganpreet took navjot singh 22 km away hospital नवजोत को इसलिए 22 KM दूर ले गई गगनप्रीत, BMW केस में हो गया खुलासा, Ncr Hindi News - Hindustan
नवजोत को इसलिए 22 KM दूर ले गई गगनप्रीत, BMW केस में हो गया खुलासा

दिल्ली कैंट इलाके में रविवार को हुए बीएमडब्ल्यू सड़क हादसे में घायलों को 22 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित अस्पताल में ले जाने का कारण सामने आ गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह अस्पताल आरोपी गगनप्रीत की बुआ के बेटे का है।

Sudhir Jha हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 10:15 AM
दिल्ली कैंट इलाके में रविवार को हुए बीएमडब्ल्यू सड़क हादसे में घायलों को 22 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित अस्पताल में ले जाने का कारण सामने आ गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह अस्पताल आरोपी गगनप्रीत की बुआ के बेटे का है। अस्पताल का मालिक गगनप्रीत का भाई है।

इस अस्पताल का एक हिस्सा ग्रेटर कैलाश में भी स्थित है। ग्रेटर कैलाश में मौजूद अस्पताल में गगनप्रीत के पिता जयविन्द्र भी हिस्सेदार हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यही वजह है कि आरोपी हादसे के बाद घायलों को इस अस्पताल में लेकर पहुंची थी।

आखिरकार पुलिस को क्यों नहीं किया गया फोन

पुलिस यह पता कर रही है कि आखिर गगनप्रीत व इसके पति ने हादसे के बाद पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया। संभव है कि पुलिस को यदि घटना की समय से जानकारी मिलती तो पुलिस उन्हें तत्काल चंद मीटर की दूरी पर स्थित आर्मी बेस अस्पताल लेकर जाती। इससे उनकी जान बच सकती थी।

शव देख फफक पड़ी पत्नी

मृतक नवजोत सिंह के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। शव पोस्टमार्टम के बाद वेंकटेश्वर अस्पताल ले जाया गया। जहां नवजोत की पत्नी संदीप कौर उपचार के लिए भर्ती हैं। पति का शव देखते ही संदीप कौर रो पड़ीं। संदीप कौर रोते-रोते बेसुध हो गईं।

पूछताछ के लिए पहुंची टीम

मंगलवार को दिल्ली कैंट थाना पुलिस गगनप्रीत के पति परीक्षित से पूछताछ के लिए अस्पताल पहुंची थी। लेकिन वहां डॉक्टरों ने पुलिस को विस्तृत पूछताछ नहीं करने दी। पुलिस अधिकारी का कहना है कि परीक्षित पर सबूत और जानकारी छिपाने के आरोप हैं।

हादसे में गई थी नवजोत की जान

रविवार दोपहर दिल्ली कैंट इलाके में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी थी। हादसे में 52 वर्षीय नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। नवजोत सिंह वित्त मंत्रालय में उपसचिव थे। वह अपनी पत्नी के साथ आरके पुरम इलाके में खाना खाकर हरि नगर स्थित अपने लौट रहे थे।