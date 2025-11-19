Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newswhy Faridabad Noida Ghaziabad project stuck even after budget passed and survey done know reason behind this
सर्वे पूरा, बजट पास हो गया, फिर कहां अटक गई FNG योजना? जानिए

सर्वे पूरा, बजट पास हो गया, फिर कहां अटक गई FNG योजना? जानिए

संक्षेप: दिल्ली की तरफ से नोएडा जाने पर घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है। मेट्रो से जाने पर करीब करीब डेढ़ घंटे का समय लगता है। एफएनजी परियोजना के सिरे चढ़ने पर दो राज्यों के बीच की दूरी कम होगी। एफएनजी परियोजना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है।

Wed, 19 Nov 2025 09:17 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

स्मार्ट सिटी में फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद (एफएनजी) परियोजना का बजट पास होने और मंत्रियों के दावों के बावजूद सिरे नहीं चढ़ रही है। छह माह से मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल अटकी हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

औद्योगिक नगरी से रोजाना करीब 50 हजार लोग नौकरी व अन्य कामों के लिए नोएडा-गाजियाबाद आवाजाही करते हैं। नोएडा और फरीदाबाद के बीच यमुना है। इस कारण दो राज्यों के बीच अभी कोई सीधी सड़क नहीं है। लोगों को सड़क मार्ग से कालिंदीकुंज होकर नोएडा जाना पड़ता है। यहां सुबह-शाम भारी जाम की समस्या रहती है।

वहीं, दिल्ली की तरफ से नोएडा जाने पर घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है। मेट्रो से जाने पर करीब करीब डेढ़ घंटे का समय लगता है। एफएनजी परियोजना के सिरे चढ़ने पर दो राज्यों के बीच की दूरी कम होगी। एफएनजी परियोजना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। इसे लेकर वर्ष 2022 में पूर्व मुख्यमत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की थी। तब उन्होंने अधिकारियों को जल्द समस्त विवाद सुलझाने के आदेश दिए थे।

यूपी के साथ समन्वय नहीं

हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक ही राजनीतिक दल की सरकार होने के बावजूद एफएनजी प्रोजेक्ट को लेकर दोनों राज्यों के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा है। फरीदाबाद में यह परियोजना महज कागजों पर चल रही है। डीपीआर के अनुसार इस प्रोजेक्ट में यमुना पर 700 मीटर लंबा पुल बनेगा, जिसका आधा-आधा खर्च हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी।

यातायात सर्वेक्षण पूरा हो चुका

एक अप्रैल को हुई बैठक में शहरी विकास सलाहकार डीएस ढेसी ने कालिंदी कुंज जाम से निजात दिलाने के लिए एफएनजी परियोज ना को अत्यंत आवश्यक बताया था। इसका यातायात सर्वेक्षण अब पूरा हो चुका है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Faridabad News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।