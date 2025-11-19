सर्वे पूरा, बजट पास हो गया, फिर कहां अटक गई FNG योजना? जानिए

संक्षेप: दिल्ली की तरफ से नोएडा जाने पर घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है। मेट्रो से जाने पर करीब करीब डेढ़ घंटे का समय लगता है। एफएनजी परियोजना के सिरे चढ़ने पर दो राज्यों के बीच की दूरी कम होगी। एफएनजी परियोजना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है।

स्मार्ट सिटी में फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद (एफएनजी) परियोजना का बजट पास होने और मंत्रियों के दावों के बावजूद सिरे नहीं चढ़ रही है। छह माह से मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल अटकी हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

औद्योगिक नगरी से रोजाना करीब 50 हजार लोग नौकरी व अन्य कामों के लिए नोएडा-गाजियाबाद आवाजाही करते हैं। नोएडा और फरीदाबाद के बीच यमुना है। इस कारण दो राज्यों के बीच अभी कोई सीधी सड़क नहीं है। लोगों को सड़क मार्ग से कालिंदीकुंज होकर नोएडा जाना पड़ता है। यहां सुबह-शाम भारी जाम की समस्या रहती है।

वहीं, दिल्ली की तरफ से नोएडा जाने पर घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है। मेट्रो से जाने पर करीब करीब डेढ़ घंटे का समय लगता है। एफएनजी परियोजना के सिरे चढ़ने पर दो राज्यों के बीच की दूरी कम होगी। एफएनजी परियोजना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। इसे लेकर वर्ष 2022 में पूर्व मुख्यमत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की थी। तब उन्होंने अधिकारियों को जल्द समस्त विवाद सुलझाने के आदेश दिए थे।

यूपी के साथ समन्वय नहीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक ही राजनीतिक दल की सरकार होने के बावजूद एफएनजी प्रोजेक्ट को लेकर दोनों राज्यों के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा है। फरीदाबाद में यह परियोजना महज कागजों पर चल रही है। डीपीआर के अनुसार इस प्रोजेक्ट में यमुना पर 700 मीटर लंबा पुल बनेगा, जिसका आधा-आधा खर्च हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी।