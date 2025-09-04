हर मॉनसून में यही कहानी; एक घंटे की बारिश में क्यों थम जाता है फरीदाबाद?

सेक्टर-3, 4, 7, 12, 15, 21, 22, 23, 28, बल्लभगढ़, डबुआ 60 फुट रोड, हाईवे और बाईपास रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर पानी भरते ही यातायात ठप हो जाता है। कई बार लोग घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। गाड़ियां बीच रास्ते बंद हो जाती है।

एक घंटे की बारिश में शहर की व्यवस्था बिखर जाती है। जलभराव से ट्रैफिक जाम हो जाता है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। डूब इलाकों में हालात बेहद नाजुक हो जाते हैं। मॉनसून में हर साल फरीदाबाद की यही कहानी होती है। जिला प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। बुधवार की बारिश ने भी इसकी तस्दीक की।

स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को नए सिरे से विकसित करने की जिम्मेदारी नगर निगम, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) , हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड की है। बारिश से पहले विभाग अधिकारियों ने जलभराव से निपटने के लिए बड़े-बड़े दावे किए थे। निगम की ओर से व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। एफएमडीए की ओर से नालों की जेसीबी से सफाई कराई गई। कई नाले सालों से बंद थे, उन्हें दोबारा से खोला गया। ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास से पानी निकासी के लिए बड़खल नाले तक करीब दो किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई।

सेक्टर-21सी में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए बड़खल रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बने नाले से बड़खल स्मार्ट रोड के साथ ग्रेटर फरीदाबाद स्थित मवई गांव के नाले तक नई पाइप लाइन बिछाई गई। मुजेसर और हार्डवेयर चौक के पास बारिश के निकासी की लाइन और सीवर लाइन को अलग-अलग किया गया, जिससे एसटीपी तक पूर्ण मात्रा में पानी पहुंच सके। सड़कों पर जलभराव न हो। एफएमडीए अधिकारियों का दावा था कि इस बार बारिश में सड़कों पर जलभराव नहीं होगा। ड्रेनेज लाइनों को चालू करने का काम तेजी से किया जा रहा है। बूस्टर की देखरेख की जा रही है। वहीं अंडरपास में पानी न भरे इसके लिए गुरुग्राम से बड़े-बड़े पाइप मंगा कर डाले गए। लाखों रुपये खर्च करके उच्च क्षमता की मोटर लगाई गई। दावा किया गया कि बारिश होने पर कुछ ही देर में अंडरपास का पानी निकल जाएगा। लेकिन, बुधवार हुई बारिश में उसका भी कोई खास फायदा देखने को नहीं मिला।

रोजमर्रा की जिंदगी पर असर सेक्टर-3, 4, 7, 12, 15, 21, 22, 23, 28, बल्लभगढ़, डबुआ 60 फुट रोड, हाईवे और बाईपास रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर पानी भरते ही यातायात ठप हो जाता है। कई बार लोग घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। गाड़ियां बीच रास्ते बंद हो जाती है। बुधवार को भी मुख्य सड़कों पर यही स्थिति देखने को मिली, जिससे सड़कों पर लंबा जाम लग गया। ऐसे में सुबह दफ्तर और शाम को घर लौटने वाले हजारों कर्मचारियों को पानी और जाम की दोहरी मार झेलनी पड़ी।

नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, शहर में करीब 45 से अधिक स्थानों को जलभराव प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। बीते दो वर्षों में शहर में जलभराव से जुड़े 300 से अधिक छोटे-बड़े हादसे दर्ज किए गए हैं, जिनमें वाहन दुर्घटनाएं, बिजली के करंट से मौतें और घरों में पानी घुसने जैसी घटनाएं शामिल हैं।

हर साल इसलिए बिगड़ते हैं हालात विशेषज्ञ एवं नगर निगम के पूर्व मुख्य अभियंता एनके कटारा के अनुसार, शहर की जलनिकासी व्यवस्था पुराने समय की है और मौजूदा आबादी और निर्माण के हिसाब से सक्षम नहीं। शहर के 70 प्रतिशत नाले कचरे और अवैध निर्माण से अटे पड़े हैं। बरसाती पानी को निकालने के लिए बनाए गए नाले कई स्थानों पर आपस में जुड़े नहीं है। साथ ही बैकफ्लो और गाद जमाव के कारण वे काम नहीं कर पाते। शहर के तेजी से होते कंक्रीटीकरण ने बारिश के पानी को जमीन में समाने का मौका ही काफी हद तक खत्म कर दिया है।

विशेषज्ञ के सुझाव ● शहर के सभी नालों की वैज्ञानिक तरीके से मैपिंग और सफाई हो।

● अंडरपासों में स्थायी पंपिंग सिस्टम लगाया जाए।

● यमुना किनारे के गांवों के लिए ऊंचे बांध और वैकल्पिक रास्ते बनाए जाएं।

● नई कॉलोनियों और सोसाइटियों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य किया जाए।

दवाइयों और जरूरी सामानों की उपलब्धता सीमित सूत्रों के अनुसार शिविरों में ठहराए गए लोगों के लिए खाना और पीने के पानी की व्यवस्था तो है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं। दवाइयों और जरूरी सामानों की उपलब्धता सीमित है। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। कई परिवारों को रोजाना काफी दूर पैदल चलकर दूध और राशन लाना पड़ रहा है। महिलाओं के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। वहीं, बाढ़ में डूबे घरों में चोरी का होने का भी डर लोगों को सताने लगा है।