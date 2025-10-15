678 से 217; झारखंड में क्यों घटने लगी हाथियों की संख्या, कहीं ये वजह तो नहीं?

संक्षेप: अखिल भारतीय समकालिक हाथी आकलन (SAIEE) 2025 ने झारखंड में हाथियों की आबादी को 149 और 286 के बीच रखा है, जिसका औसत 217 है। यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मंगलवार को जारी की, जबकि सर्वेक्षण 2021 में शुरू हुआ था।

देश की पहली DNA-आधारित जनगणना के अनुसार, झारखंड में जंगली हाथियों की आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह संख्या 217 तक पहुंच गई है, जो 2017 के 678 के आंकड़े से बहुत कम है। वन्यजीव विशेषज्ञों ने इसे चिंताजनक बताया है और इस गिरावट के लिए बढ़ते मानव-हाथी संघर्ष, हाथियों के आवागमन के गलियारों पर अतिक्रमण और पर्यावास के नुकसान (habitat loss) को जिम्मेदार ठहराया है।

अखिल भारतीय समकालिक हाथी आकलन (SAIEE) 2025 ने झारखंड में हाथियों की आबादी को 149 और 286 के बीच रखा है, जिसका औसत 217 है। यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मंगलवार को जारी की, जबकि सर्वेक्षण 2021 में शुरू हुआ था।

विशेषज्ञों की राय राज्य वन्यजीव बोर्ड के पूर्व सदस्य डी एस श्रीवास्तव ने बताया, "झारखंड अब हाथियों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। हमने खनन, सड़क निर्माण और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उनके प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर दिया है। उनके आवागमन के गलियारों पर या तो अतिक्रमण कर लिया गया है या उन्हें नष्ट कर दिया गया है। जंगलों के अंधाधुंध विनाश के कारण हाथियों को भोजन, विशेष रूप से बांस की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। उनके पास राज्य से बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।" उन्होंने कहा, "हाथी राज्य का पशु है, लेकिन सरकार की ओर से उनके संरक्षण के लिए कोई खास पहल नहीं की गई है।"

झारखंड का वन क्षेत्र इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 31.51 प्रतिशत (25,118 वर्ग किमी) है। यह खनिज और वन संपदा से समृद्ध राज्य है, जिसकी सीमाएं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार से लगती हैं। एक वन अधिकारी के अनुसार, पलामू टाइगर रिजर्व और झारखंड का कोल्हान प्रमंडल (Kolhan division) जिसमें सरायकेला-खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जैसे तीन जिले हैं जो हाथियों की आबादी के लिए मुख्य निवास स्थान रहे हैं।

आंकड़ों पर एक नजर रिपोर्ट में कहा गया है कि आवास के नुकसान के बीच, हाथी हजारीबाग और रांची जैसे नए क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं, जिससे संघर्ष को कम करने में चुनौतियां आ रही हैं। इस वजह से गंभीर मानव-हाथी संघर्ष भी हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, 2004 और 2017 के बीच हाथियों की लगभग 30 मौतें दर्ज की गईं, जो मुख्य रूप से बीमारियों, बिजली के झटके, जहर दिए जाने, अवैध शिकार और ट्रेन दुर्घटनाओं के कारण हुईं। एक राज्य वन अधिकारी ने बताया कि हाल के वर्षों में पश्चिमी सिंहभूम जिले में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) विस्फोटों में कम से कम पाँच हाथी मारे गए थे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 वित्तीय वर्ष के बाद से पाँच वर्षों की अवधि में झारखंड में हुए संघर्षों में 474 मानव जीवन का भी नुकसान हुआ है।

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एस आर नटेश ने कहा कि वे हाथियों के आकलन रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। नटेश ने बताया, "रिपोर्ट में दिखाया गया यह आंकड़ा हमारे आकलन से काफी कम है। 2017 तक, सीधे तौर पर देखना भी गणना के तरीके का हिस्सा था। हमें यह देखना होगा कि इसे इस आकलन में शामिल किया गया था या नहीं।" न्होंने कहा कि हाथियों के आवासों को बहाल करने के लिए कई पहलें चल रही हैं। उन्होंने कहा, "हम घास के मैदान विकसित कर रहे हैं और जंगलों में हाथियों का भोजन उगा रहे हैं। गलियारों की पहचान कर ली गई है और सुधार योजनाएं प्रगति पर हैं।"