जंतर-मंतर को बंद ही क्यों नहीं कर देते; दिल्ली HC ने केंद्र से क्यों पूछा ऐसा सवाल?
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से सीधा सवाल किया है कि विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर को बंद क्यों नहीं किया जा सकता। बेवजह ऐसे प्रदर्शनों से दिल्ली बंधक बन जाती है।
दिल्ली के जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए बंद क्यों नहीं किया जा रहा। सरकार से सवाल करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली को बेवजह बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। दरअसल 'ऑल इंडिया दलित क्रिश्चियन राइट्स प्रोटेक्शन कमिटी' की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में दिल्ली पुलिस को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि वह जंतर-मंतर पर विरोध वाले उसके आवेदन पर कोई फैसला ले।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस महाजन ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा, आप इसे बंद क्यों नहीं कर देते। मेरे हिसाब से ऐसी चीजें शहर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह सरकार का फैसला है। शहर को बेवजह बंधक क्यों बनाया जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट संजय घोष ने कहा, पुलिस ने न तो विरोध प्रदर्शन के अनुरोध को खारिज किया है और न ही मंजूरी दी है।
याचिकाकर्ता की क्या दलील?
उन्होंने कहा, हम कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 75 लोग आएंगे। दिल्ली पुलिस जुलाई से हमारी अर्जी पर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। उन्होंने इसे खारिज भी नहीं किया है। कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा से पूछा कि सरकार इस जगह को बंद क्यों नहीं कर सकती। जस्टिस महाजन ने कहा, मेरे हिसाब से, आप इसे बंद क्यों नहीं कर देते? यह दिल्ली के अंदर नहीं होना चाहिए। एएसजी शर्मा ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी यही कहता है और वह इस मामले को देख रही है कि क्या जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह बनाया जा सकता है या नहीं। जस्टिस महाजन ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसके बाद घोष ने पूछा कि क्या ये सरकार का फैसला है कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता। इस पर कोर्ट ने कहा, ये दिल्ली पुलिस तय करेगी। अगर वे शहर के अंदर विरोध-प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दे सकते, तो...।
संजय घोष ने कहा, ठीक है फिर पुलिस को ही यह कहने दें कि दिल्ली में कोई लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन नहीं होगा। हम इसे मान लेंगे। जस्टिस महाजन ने कहा कि वह इस बारे में बात नहीं कर रहे थे कि ये विरोध-प्रदर्शन लोकतांत्रिक हैं या अलोकतांत्रिक, बल्कि शहर को बंधक क्यों बनाया जाए इस पर बात कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
घोष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन का अधिकार है। जस्टिस महाजन ने जोर देते हुए कहा, बिल्कुल। लेकिन शहर को बंधक तो न बनाएं। वहीं एएसजी शर्मा ने कहा कि इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है और 15 अगस्त भी पास ही है। सुरक्षा बल तैनात हैं। जब 75 लोग 75,000 हो जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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