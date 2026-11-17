अपने ही बच्चे और परिवार भारत में नहीं रहना चाहते; कांग्रेस नेता ने उठाया ब्रेन ड्रेन का मुद्दा, BJP-RSS से मांगा जवाब
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व IRS अधिकारी ने कहा, ‘मानता हूं कि सभी छोटे-छोटे संगठनों में बंटे हुए हैं, चार आदमी हैं तो भी राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष बनकर घूम रहे हैं, और इसी में सत्यानाश भी हो रहा है। लेकिन अगर एक दिन के लिए अगर भीड़ बढ़ाने आ जाएंगे तो सरकार मानेगी। ’
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने ब्रेन ड्रेन (प्रतिभाओं के विदेश पलायन) को लेकर सवाल उठाते हुए केंद्र की भाजपा सरकार और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) से जवाब मांगा है। कांग्रेस के दलित नेता ने इस बारे में मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, और इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर भारत विश्व गुरु, महान संस्कृति और समातन वाला देश है तो फिर काबिल लोग वापस अपने देश क्यों नहीं लौटना चाहते।
अपनी पोस्ट में एक खबर का हवाला देते हुए उदित राज ने बताया कि ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका में रह रहे 30 हजार भारतीयों ने भारत लौटने की बजाय यूरोप-दुबई को अपना दूसरा घर बना लिखा। आगे उन्होंने RSS और भाजपा पर सवाल दागते हुए पूछा कि अगर भारत विश्व गुरु है, महान संस्कृति और सनातन वाला देश है, तो फिर ये सभी लोग मुस्लिम-ईसाई देशों में घर क्यों बसा रहे हैं?
'वो जवाब दें, जिन्होंने 2014 के बाद देश को आजाद कराया'
इसके आगे उदित राज ने लिखा कि 'अपने ही देश के बच्चे और परिवार वापस भारत में क्यों नहीं रहना चाहते' और इस सवाल का जवाब उन्होंने उन लोगों से देने को कहा, जो 2014 के बाद भारत को 'आजाद' बताते हैं। उदित राज ने पूछा कि, लोग देश छोड़कर क्यों भाग रहे हैं या वापस क्यों नहीं लौटना चाहते?
क्या होता है ब्रेन ड्रेन?
बता दें कि उदित राज ने 'ब्रेन ड्रेन' या 'प्रतिभा पलायन' का जो मुद्दा उठाया है, वह उस स्थिति को कहा जाता है, जब किसी देश, राज्य या क्षेत्र से शिक्षित, कुशल, और प्रतिभाशाली व्यक्ति (जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और शोधकर्ता) बेहतर अवसरों, उच्च वेतन या अच्छी जीवनशैली की तलाश में किसी अन्य विकसित क्षेत्र या देश की ओर पलायन कर जाते हैं।
ओबीसी समाज को बताया था हाथी समान
इससे दो दिन पहले पूर्व सांसद ने देश के ओबीसी समाज को सोया हुआ बताकर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, 'ओबीसी समाज इतना बड़ा है देश के अंदर की वो चाहे तो अपने बूते पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकारें बनवा सकता है। लेकिन हाथी समान समाज सोया हुआ है। अगर वर्तमान में सबसे ज्यादा कोई इनकी लड़ाई लड़ा है तो वो राहुल गांधी हैं। संसद में जब डिबेट हो रहा था तो राहुल गांधी जी ने कहा था अगर जाति जनगणना मोदीजी आप नहीं कराएंगे तो हम कराएंगे। फिर मोदीजी ने जवाब दिया था कि देश में चार ही जातियां हैं किसान, गरीब, महिला और युवा है। लेकिन अंततः सरकार झुकी थी और उसने जाति जनगणना करवाने की बात को मान लिया था।'
13 दिसंबर को होने वाली रैली में आने को कहा
आगे उन्होंने कहा, 'अब जाति जनगणना का फॉर्म जारी हो गया है, उसमें 40 बातें पूछी जानी है। लेकिन इसमें ओबीसी का कॉलम नहीं है। तो 28 तारीख को डॉक्टर सूरज मंडल और तमाम सारे साथी लोग रामलीला मैदान में जाति जनगणना के ऊपर रैली कर रहे हैं, और 13 दिसंबर को दलित, ओबीसी, माइनोरिटी और आदिवासी यानी DOMA परिषद दिल्ली के रामलीला मैदान में एक आयोजन कर रहा है, और चाहे आप किसी भी संगठन से जुड़े हों, किसी भी पार्टी से जुड़े हों, ये एक सामाजिक आयोजन है, इसलिए अहंकार को थोड़ी देर के लिए बगल में रखकर जरूर आइए।'
बोले- ये सरकार केवल भीड़ से डरती है
आगे उन्होंने कहा, 'मानता हूं कि सभी छोटे-छोटे संगठनों में बंटे हुए हैं, चार आदमी हैं तो भी राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष बनकर घूम रहे हैं, इसी में सत्यानाश भी हो रहा है। लेकिन एक दिन के लिए अगर भीड़ बढ़ाने आ जाएंगे तो ही सरकार मानेगी। क्योंकि ये सरकार ना वार्तालाप को मानती है, ना मेमोरेंडम और ना संसद की बात मानती है। ये सरकार केवल भीड़ से डरती है, क्योंकि भीड़ से वोट खिसकता है। इसलिए जिन लोगों को ये सूचना मिले, वो 13 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में जाति जनगणना के लिए आएं, और लड़ें की कास्ट सेंसस जबतक नहीं होगा, संघर्ष जारी रहेगा।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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