‘मनमानी फीस पर DOE चुप क्यों’; राजधानी में निजी स्कूलों के रवैये पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में बढ़ी फीस जमा न करने पर छात्रों के उत्पीड़न और मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय से कड़े शब्दों में पूछा कि बगैर अनुमति फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के भूमि आवंटन को रद्द करने के आदेश पर चुप्पी क्यों साधी है। 

Tue, 4 Nov 2025 06:03 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हेमलता कौशिक
राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में बढ़ी फीस जमा न करने पर छात्रों के उत्पीड़न और मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय से कड़े शब्दों में पूछा कि बगैर अनुमति फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के भूमि आवंटन को रद्द करने के आदेश पर चुप्पी क्यों साधी है। इसका जवाब पेश करें।

जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने सोमवार को दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) से पूछा कि उसने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ अब तक क्या कदम उठाए हैं। बेंच ने कहा कि यह भी बताएं कि जब पहले ही ऐसे स्कूलों की लिस्ट तैयार कर ली गई थी, जिनका भूमि आवंटन रद्द करना था, तो यह लिस्ट दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को अब तक क्यों नहीं सौंपी गई। इस देरी की वजह बताएं।

बेंच ने कहा कि एक तरफ स्कूलों का बुरा रवैया बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ शिक्षा निदेशालय चुप बैठा है। इसका कारण समझ नहीं आ रहा। अब कोर्ट को ही सख्ती करनी पड़ेगी।

डीडीए ने कहा, हम लिस्ट का इंतजार कर रहे : सुनवाई के दौरान डीडीए ने बेंच को बताया कि शिक्षा निदेशालय द्वारा फीस वृद्धि करने वाले स्कूलों की लिस्ट उन्हें नहीं भेजी गई है। लिस्ट मिलते ही वह स्कूलों का जमीन आवंटन तत्काल रद्द कर देगा। इसके लिए महकमा तैयार बैठा है।

डीडीए आवंटित जमीन रद्द करने को बाध्य: अवमानना याचिका गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल ने दायर की है। संगठन के वकील खगेश बी झा और शिक्षा शर्मा बग्गा ने तर्क दिया कि स्कूल जिस तरह फीस बढ़ा रहे हैं यह सीधे-सीधे कोर्ट के आदेश की अवमानना है। उन्होंने कहा कि यदि स्कूल वृद्धि जारी रहती है, तो डीडीए स्कूलों को आवंटित जमीन का पट्टा रद करने के लिए बाध्य है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी के मामले पर सख्त रुख अख्तियार किया है।

55 स्कूलों की लिस्ट साैंपी

याचिकाकर्ता संगठन की तरफ से अवमानना याचिका के साथ 55 निजी स्कूलों की लिस्ट बेंच के समक्ष पेश की गई। इन स्कूलों के खिलाफ शिक्षा निदेशक की अनुमति के बगैर फीस वृद्धि की शिकायतें हैं। वकील खगेश बी झा ने बेंच से कहा कि यही सूची पहले भी कोर्ट में पेश की जा चुकी है। शिक्षा निदेशालय भी इससे सहमत था। बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की गई।

महंगी जमीन सस्ते में ली

दिल्ली में बड़ी संख्या में निजी स्कूलों ने विभिन्न शर्तों को मानते हुए महंगी जमीनों को बेहद कम कीमतों में लेकर इमारतें बनाई हैं। इन शर्तों में शिक्षा निदेशालय के नियमानुसार चलना और 25 फीसदी सीटें कम आय वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित करना शामिल था। अब अधिकांश स्कूल इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को फटकार लगाते हुए सवाल पूछे हैं।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
