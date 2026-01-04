बांग्लादेशी खिलाड़ी को क्यों हायर किया? VHP का KKR से सवाल

संक्षेप: विश्व हिंदू परिषद् के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि 'अगर केकेआर खुद को एक भारतीय टीम मानती है, और अगर वे भारतीय दर्शकों को अपना दर्शक मानते हैं, तो क्या उन्हें लोगों की भावनाओं की चिंता नहीं करनी चाहिए थी?

बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान के सह-स्वामित्व वाली आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने आईपीएल 2026 से पहले रिलीज करना पड़ा है। भारत-बांग्लादेश के बीच बिगड़ते रिश्तों के वजह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने केकेआर को मुस्तफिजुर को रिलीज करने के निर्देश दिए थे। केकेआर ने मुस्तफिजुर को मिनी ऑक्शन के दौरान 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। मामले पर अब विश्व हिंदू परिषद् के प्रवक्ता विनोद बंसल ने केकेआर की जमकर आलोचना की है।

बंसल ने कहा है कि ‘अगर केकेआर खुद को एक भारतीय टीम मानती है, और अगर वे भारतीय दर्शकों को अपना दर्शक मानते हैं, तो क्या उन्हें लोगों की भावनाओं की चिंता नहीं करनी चाहिए थी? हमारे हिंदुओं को सिस्टमैटिक तरीके से मारा जा रहा है, तो फिर 9 करोड़ रुपये में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को क्यों हायर किया गया? क्या दुनिया में कोई और खिलाड़ी नहीं था?’

बंसल ने इससे पहले शनिवार को कहा था कि 'दुख है कि केकेआर भारत में रहकर भी साथ नहीं आया। सांत्वना या संवेदना का एक शब्द भी उनकी जीभ पर नहीं आया और उल्टा हमारे घावों पर नमक छिड़कने के लिए उनकी जमात का एक व्यक्ति (मुस्तफिजुर रहमान) करोड़ों में खरीद लाया। धन्यवाद बीसीसीआई जिसने उसे वहीं भिजवाया।'

आपको बता दें कि पिछले साल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं। वहीं हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामले से स्थिति और बिगड़ हुई है।