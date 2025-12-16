अग्निकांड के बाद आप दोनों थाईलैंड क्यों भाग गए थे; पटियाला कोर्ट में लूथरा भाइयों से हुए ऐसे सवाल-जवाब

संक्षेप: भारत सरकार के अनुरोध के बाद 11 दिसंबर को थाईलैंड के अधिकारियों ने फुकेत में दोनों को हिरासत में ले लिया। भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच कानूनी संधियों के तहत उन्हें प्रत्यर्पित करने के लिए थाईलैंड के अधिकारियों के साथ समन्वय किया।

थाईलैंड से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद गोवा नाइटक्लब के सह-मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को मंगलवार को पटियाला हाउस अदालत में पेश किया गया। जहां से कोर्ट ने दोनों भाइयों को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया। इन दोनों के मालिकाना हक वाले गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में छह दिसंबर को लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। इसके घटना के कुछ घंटे बाद ही दोनों भाई तुरत-फुरत में थाईलैंड के फुकेट शहर भाग गए थे, जहां से उन्हें मंगलवार सुबह प्रत्यर्पित करके लाया गया।

न्यूज एट्टीन की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली कोर्ट में पेशी के दौरान लूथरा भाइयों से पूछा गया, 'आप थाईलैंड क्यों भाग गए थे?' जिसके बाद गौरव लूथरा ने हाथ जोड़कर जवाब दिया। लूथरा भाइयों से एयरपोर्ट पर भी पूछताछ की गई, जिसमें कई घंटे लग गए।

फ्लाइट में कई रिपोर्टर और कैमरामैन भी सफर कर रहे थे। जैसे ही प्लेन दिल्ली में उतरा, एक टीवी रिपोर्टर ने विमान के अंदर लूथरा भाइयों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ आए अधिकारियों ने मीडियाकर्मियों को ऐसा करने से रोक दिया और दोनों आरोपियों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी।

छह दिसंबर की घटना के बाद लूथरा बंधुओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। जांचकर्ताओं का आरोप है कि नाइटक्लब द्वारा अनिवार्य अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के कारण यह घटना और भी गंभीर हो गई। गौरव और सौरभ अपने नाइटक्लब में आग लगने के कुछ घंटों बाद सात दिसंबर को तड़के फुकेट भाग गए थे, जिसके चलते इंटरपोल का ‘ब्लू कॉर्नर’ नोटिस जारी किया गया था और उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए थे।

भारत सरकार के अनुरोध के बाद 11 दिसंबर को थाईलैंड के अधिकारियों ने फुकेत में दोनों को हिरासत में ले लिया। भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच कानूनी संधियों के तहत उन्हें प्रत्यर्पित करने के लिए थाईलैंड के अधिकारियों के साथ समन्वय किया।

इससे पहले मंगलवार सुबह भारत प्रत्यर्पित होने के बाद दोनों आरोपियों को पहले चिकित्सीय जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, फिर कड़ी सुरक्षा के बीच अलग-अलग पुलिस वाहनों से अदालत ले जाया गया। इसके बाद उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला के सामने पेश किया गया। जहां गोवा पुलिस ने अदालत से उनकी तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी। पुलिस ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द फ्लाइट के जरिए गोवा ले जाया जाएगा। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद दो दिन की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की।

6 दिसंबर को हुए इस अग्निकांड हादसे के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों आरोपी भाइयों ने दिल्ली की एक अदालत में ट्राजिंट अग्रिम जमानत की याचिका भी लगाई थी, जिसे 11 दिसंबर को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। एडिशनल सेशंस जज वंदना ने दोनों भाइयों पर लगे आरोपों को पहली नजर में गंभीर प्रकृति का बताते हुए उनके व्यवहार की कड़ी आलोचना की थी। पुलिस जांच को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि आग लगने के एक घंटे बाद दोनों भाइयों ने फुकेट के टिकट बुक किए थे, यह बात उनके वकील ने शुरू में तुरंत गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपाई थी। जज ने कहा कि त्रासदी के तुरंत बाद चले जाना कानूनी प्रक्रिया से बचने की साफ़ कोशिश थी।

यह देखते हुए कि हादसे के लिए किसी को तो जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने सोमवार को नाइटक्लब के खिलाफ एक सिविल सूट को जनहित याचिका (PIL) में बदल दिया था।