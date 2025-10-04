why did the situation suddenly worsen in Delhi Sadar Bazaar area दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में बदबूदार पानी, अचानक क्यों बिगड़े हालात, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newswhy did the situation suddenly worsen in Delhi Sadar Bazaar area

दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में बदबूदार पानी, अचानक क्यों बिगड़े हालात

दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में बदबूदार पानी भरने के वजह से हालात काफी खराब हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सीवर लाइन के ओवरफ्लो होने से तेलीवाड़ा, महावीर बाजार और रूही वाली गली में हालात बदतर हो गए हैं।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 10:16 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में बदबूदार पानी, अचानक क्यों बिगड़े हालात

दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में बदबूदार पानी भरने के वजह से हालात काफी खराब हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सीवर लाइन के ओवरफ्लो होने से तेलीवाड़ा, महावीर बाजार और रूही वाली गली में हालात बदतर हो गए हैं।

स्थानीय लोगों और दुकानदारों के अनुसार, गलियों में घुटने से ऊपर तक बदबूदार पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन और दुकानों में काम करना मुश्किल हो गया है। यह समस्या खासकर अखाड़े के सामने वाली गली में गंभीर है, जो बाजार की मुख्य रास्ता है।

Sadar Bazar News

सदर बाजार के वरिष्ठ नेता परमजीत सिंह पम्मा ने बताया कि यह स्थिति बीते दिन की शाम से बनी हुई है। बदबूदार पानी के कारण दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

लोग अपनी दुकानों तक पहुंचने के लिए बहादुरगढ़ रोड से लंबा चक्कर लगाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सीवर लाइन की नियमित सफाई न होने से यह समस्या बार-बार सामने आ रही है।