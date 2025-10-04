दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में बदबूदार पानी, अचानक क्यों बिगड़े हालात

दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में बदबूदार पानी भरने के वजह से हालात काफी खराब हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सीवर लाइन के ओवरफ्लो होने से तेलीवाड़ा, महावीर बाजार और रूही वाली गली में हालात बदतर हो गए हैं।

दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में बदबूदार पानी भरने के वजह से हालात काफी खराब हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सीवर लाइन के ओवरफ्लो होने से तेलीवाड़ा, महावीर बाजार और रूही वाली गली में हालात बदतर हो गए हैं।

स्थानीय लोगों और दुकानदारों के अनुसार, गलियों में घुटने से ऊपर तक बदबूदार पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन और दुकानों में काम करना मुश्किल हो गया है। यह समस्या खासकर अखाड़े के सामने वाली गली में गंभीर है, जो बाजार की मुख्य रास्ता है।

सदर बाजार के वरिष्ठ नेता परमजीत सिंह पम्मा ने बताया कि यह स्थिति बीते दिन की शाम से बनी हुई है। बदबूदार पानी के कारण दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।