जैसे गली-मोहल्ले का कोई बच्चा बोल रहा हो, CM योगी पर क्यों नाराज हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
कांग्रेस सांसद ने कहा कि ‘आज जिस तरह संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमले हो रहे हैं, ऐसे में संविधान की रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है।’
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक टीवी शो के दौरान यूपी की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिन्दू मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप लगाया था। हालांकि इसके बाद प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उनके दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि निर्वाचन आयोग धर्म के आधार पर आंकड़े जारी नहीं करता है। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज अब इस मुद्दे को लेकर भड़क गए हैं और उन्होंने सीएम योगी पर गली-मोहल्ले के बच्चों की तरह गैर जिम्मेदाराना बातें करने का आरोप लगाया है।
पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी और लिखा, 'जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि उनके पास धर्म के आधार पर कोई आंकड़ा नहीं है और चुनाव आयोग के पास भी ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ये आंकड़े कहां से आए?'
'जैसे गली-मोहल्ले का बच्चा बोल रहा हो'
आगे उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, 'यह आश्चर्यजनक है। उनके मन में जो आता है, वे बोल देते हैं। क्या ये मुख्यमंत्री के पद के लायक भी हैं, कोई गरिमा है उनकी। ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान देते हैं, जैसे कि गली-मोहल्ले का कोई बच्चा बोल रहा हो, अपने बयानों से ये लोग सब सत्यानाश कर रहे हैं।'
न्यूज चैनल से बातचीत में योगी ने किया था दावा
बता दें कि कुछ दिन पहले एक समाचार चैनल से बातचीत के दौरान सीएम योगी ने दावा करते हुए बताया था कि राज्य की मतदाता सूची में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में करीब 1.65 % की वृद्धि हुई है, जबकि लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। अपने दावे का आधार बताते हुए उन्होंने कहा था कि इन लोगों के नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में तो हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं हैं।
चुनाव आयोग के अधिकारी ने कर दिया था इनकार
हालांकि सीएम योगी के इस दावे के बारे में जब उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा से पूछा गया तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह गलत बताया था। रिणवा ने कहा कि चुनाव आयोग के पास वोटरों के धर्म और जाति से जुड़ा कोई डेटा उपलब्ध ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आयोग धर्म या जाति के आधार पर मतदाता सूची का विश्लेषण भी नहीं करता है। इसके बाद जब एक अन्य कार्यक्रम में योगी से चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया के आधार पर दोबारा वही सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह जानकारी किसी अधिकारी के पास नहीं मिलती है, बल्कि एआई के जमाने में आप खुद सभी तरह की जानकारी निकाल सकते हैं।
उधर गुरुवार को संविधान दिवस के मौके पर समस्त देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उदित राज ने लिखा, 'बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने चेताया था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं, तो वह भी बुरा साबित होगा।'
आगे उन्होंने कहा, 'आज जिस तरह संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमले हो रहे हैं, ऐसे में संविधान की रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है। संविधान दिवस केवल उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष और संकल्प लेने का दिन है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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