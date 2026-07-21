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प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर क्यों बैठे राहुल गांधी, AAP ने PM मोदी से कनेक्शन बता किया बड़ा दावा

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जहां इसे CJP के धरने को कमजोर करने की रणनीति बताया, तो वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इसे भाजपा और कांग्रेस के बीच की जुगलबंदी बताया।

प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर क्यों बैठे राहुल गांधी, AAP ने PM मोदी से कनेक्शन बता किया बड़ा दावा

CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बुलाए गए 'संसद मार्च' में छात्रों पर हुए बर्बर पुलिस बल प्रयोग के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी के कई अन्य नेताओं ने मंगलवार को पीएम आवास (7 लोक कल्याण मार्ग) के सामने धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के खिलाफ हिंसा व पेपर लीक मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस्तीफे की मांग की।

धरने पर बैठे राहुल गांधी ने छात्रों को न्याय दिलाने के इच्छुक लोगों से इस धरने में शामिल होने का आह्वान किया। उधर धरना शुरू होने के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से धरना खत्म करने का आग्रह किया। हाालांकि आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार का यह कदम बुरी तरह अखर गया। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जहां इसे CJP के धरने को कमजोर करने की रणनीति बताया, तो वहीं दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने इसे भाजपा और कांग्रेस के बीच की जुगलबंदी बताया।

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संजय सिंह बोले- CJP के धरने को कमजोर करने…

पीएम आवास के करीब राहुल गांधी और कांग्रेस के दिए जा रहे धरने को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लिखा, 'CJP के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया।'

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प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर क्यों बैठे राहुल, AAP ने मोदी से कनेक्शन बताया

आतिशी बोलीं- वाह, क्या जुगलबंदी है…

उधर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी विधायक आतिशी ने इस धरने को कमाल बताते हुए भाजपा और कांग्रेस के बीच की जुगलबंदी बताया। उन्होंने कहा कि 'ये कमाल है ना, कि पिछले एक महीने से जंतर-मंतर पर CJP और सोनम वांगचुक का विरोध-प्रदर्शन जारी है। लेकिन मोदी सरकार उनसे बात करने से इनकार कर देती है। वहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध करने की इजाजत मिल जाती है। वहीं एक घंटे के भीतर ही मोदी सरकार ने उनसे बातचीत भी शुरू कर दी। वाह, क्या जुगलबंदी है।'

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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