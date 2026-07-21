प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर क्यों बैठे राहुल गांधी, AAP ने PM मोदी से कनेक्शन बता किया बड़ा दावा
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जहां इसे CJP के धरने को कमजोर करने की रणनीति बताया, तो वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इसे भाजपा और कांग्रेस के बीच की जुगलबंदी बताया।
CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बुलाए गए 'संसद मार्च' में छात्रों पर हुए बर्बर पुलिस बल प्रयोग के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी के कई अन्य नेताओं ने मंगलवार को पीएम आवास (7 लोक कल्याण मार्ग) के सामने धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के खिलाफ हिंसा व पेपर लीक मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस्तीफे की मांग की।
धरने पर बैठे राहुल गांधी ने छात्रों को न्याय दिलाने के इच्छुक लोगों से इस धरने में शामिल होने का आह्वान किया। उधर धरना शुरू होने के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से धरना खत्म करने का आग्रह किया। हाालांकि आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार का यह कदम बुरी तरह अखर गया। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जहां इसे CJP के धरने को कमजोर करने की रणनीति बताया, तो वहीं दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने इसे भाजपा और कांग्रेस के बीच की जुगलबंदी बताया।
संजय सिंह बोले- CJP के धरने को कमजोर करने…
पीएम आवास के करीब राहुल गांधी और कांग्रेस के दिए जा रहे धरने को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लिखा, 'CJP के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया।'
आतिशी बोलीं- वाह, क्या जुगलबंदी है…
उधर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी विधायक आतिशी ने इस धरने को कमाल बताते हुए भाजपा और कांग्रेस के बीच की जुगलबंदी बताया। उन्होंने कहा कि 'ये कमाल है ना, कि पिछले एक महीने से जंतर-मंतर पर CJP और सोनम वांगचुक का विरोध-प्रदर्शन जारी है। लेकिन मोदी सरकार उनसे बात करने से इनकार कर देती है। वहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध करने की इजाजत मिल जाती है। वहीं एक घंटे के भीतर ही मोदी सरकार ने उनसे बातचीत भी शुरू कर दी। वाह, क्या जुगलबंदी है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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