गुरुग्राम में मंत्री के बंगले पर सिपाही ने क्यों दी जान? वजह में पंचायत का तुगलकी फरमान

हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरबीर सिंह के गुरुग्राम स्थित आवास के बाहर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। अब आत्महत्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि कॉन्सटेबल के इस खौफनाक कदम के पीछे वजह पंचायत का तुगलकी फरमान था।

पुलिस के अनुसार, 49 साल के जगबीर सिंह सोमवार देर रात करीब ढाई बजे मंत्री के आवास के बाहर बने गार्ड रूम में बेहोश मिले जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिंह के परिवार के अनुसार कांस्टेबल परेशान था क्योंकि उनके भतीजे की समान गोत्र की महिला से शादी के बाद ग्राम पंचायत ने उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया था।

झज्जर जिले के भूरावास गांव निवासी जगबीर सिंह पहले सेना की जाट रेजीमेंट में कार्यरत थे और रिटारमेंट के बाद 2014 में हरियाणा पुलिस में शामिल हुए थे। पुलिस ने बताया कि कांस्टेबल को 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद राव नरबीर सिंह के मंत्री बनने के बाद उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पर सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात किया गया था।

पुलिस के अनुसार, कांस्टेबल सोमवार रात ड्यूटी पर थे और उन्होंने , जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कहा कि सिंह के परिवार ने अपनी ग्राम सरपंच के पति और अन्य पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। परिवार के सदस्यों ने कहा कि सिंह का भतीजा चार महीने पहले अपने गोत्र की एक लड़की के साथ गायब हो गया था और इस वजह से गांव वालों ने पंचायत बुलाकर परिवार का बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद से सिंह तनाव में थे। उन्होंने कहा कि सिंह पर गलत नाम से नौकरी पाने के आरोप में भी मामला चल रहा था और वह परेशान थे।