शादी का झूठा वादा कर 17 सालों तक यौन शोषण का आरोप, दिल्ली कोर्ट ने क्यों दे दी जमानत
मामला विजय विहार थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक, महिला और आरोपी की मुलाकात साल 2008 में कार्यस्थल पर हुई थी। आरोपी ने पीड़िता से शादी का झूठा वादा कर साल 2009 में पहली बार संबंध बनाए, जो साल 2026 तक जारी रहे।
निखिल पाठक, नई दिल्ली: रोहिणी जिला अदालत ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी खुर्दिया उर्फ किशोर को नियमित जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कपिल कुमार की अदालत ने साफ टिप्पणी करते हुए कहा कि जब एक शिक्षित और कामकाजी महिला को शुरू से ही पता था कि पुरुष पहले से शादीशुदा है और इसके बावजूद वह 17 साल तक सहमति से उसके साथ संबंध में रही और बाद में उससे शादी भी कर ली, तो वह खुद को पीड़ित नहीं बता सकती। आरोपी के शादीशुदा होने की जानकारी के बावजूद संबंध बनाना पीड़िता की सहमति को दर्शाता है।
मामला विजय विहार थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक, महिला और आरोपी की मुलाकात साल 2008 में कार्यस्थल पर हुई थी। आरोपी ने पीड़िता से शादी का झूठा वादा कर साल 2009 में पहली बार संबंध बनाए, जो साल 2026 तक जारी रहे। आरोपी के वकील रवि दराल और अदिति दराल ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 17 सितंबर से न्यायिक हिरासत में है। वकीलों ने कहा कि आरोपी के पहले से शादीशुदा होने की जानकारी महिला को एक दशक से भी अधिक समय से पता था। शादीशुदा होने की साफ जानकारी के बावजूद शिकायतकर्ता एक दशक से अधिक समय तक आरोपी के साथ आपसी सहमति से शारीरिक संबंधों में रही और बाद में शादी कर ली। वकीलों ने आश्वासन दिया कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह अदालत द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा। वहीं, अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता के वकील ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने तलाक के मुकदमे का झूठ बोलकर महिला को अंधेरे में रखा।
पीड़िता की दलील को माना अविश्वसनीय
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि जब महिला को पहले दिन से ही आरोपी के शादीशुदा होने की जानकारी थी, तो यह बात पहली नजर में अविश्वसनीय लगती है कि वह 2025 तक उसके तलाक के आश्वासन पर भरोसा करती रही। अदालत ने यह भी गौर किया कि शिकायतकर्ता एक ग्रेजुएट और कामकाजी महिला है। साल2025 में तलाक का मुकदमा न होने की बात जानने के बाद भी साल 2026 में आर्य समाज मंदिर में शादी करना उसका अपना सोचा-समझा और स्वैच्छिक फैसला था। इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया।
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अदिति शर्मा
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