दिल्ली में तब तक कूड़ा खत्म नहीं होगा....; CM रेखा गुप्ता ने क्यों कहा ऐसा?

दिल्ली में बायो गैस प्लांट को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि आजादी के इतने साल बाद दिल्ली का पहला बायो गैस प्लान अब जाकर लगा। पहले हमने नांगली में इसकी शुरुआत की औ अब रिठाला में हो रहा है। उन्होंने कहा, दिल्ली में लाखों मवेशी हैं और यहां से निकलने वाला गोबर सीधे यमुना नदी में जा रहा था, जिससे वह प्रदूषित हो रही थी। तो क्या किसी ने इसकी परवाह नहीं की? इसकी के साथ उन्होंने कूड़े के पहाड़ की भी बात की।

उन्होंने कहा, दिल्ली में कूड़े के पहड़ा खत्म करने के लिए वेस्टू-टू-एनर्जी प्लान शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जब तक वेस्टू टू एनर्जी प्लांट नहीं बनेंगे, तब तक यहां का कचरा कभी खत्म नहीं होगा। हम चाहे जितनी भी बातें करें, कचरे का एक पहाड़ हटेगा और दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसलिए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स विकसित करने की आवश्यकता है साथ ही उन्होंने सौर ऊर्जा सहित विभिन्न हरित ऊर्जा क्षेत्रों में काम करने की जरूरत बताई और आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार शहर को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

इससे पहले पीएम मोदी के के आत्मनिर्भरता के आह्वान को दोहराते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को लोगों से स्वदेशी या स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों को अपनाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

उन्होंने द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में एक प्रदर्शनी को देखने के बाद कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हर भारतीय को भारत के विकास में योगदान देना चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हमें स्वदेशी अपनाना होगा। हमारे दैनिक जीवन में हर कदम पर अपने देश के प्रति सम्मान दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘देश को विकसित बनाने और विश्व गुरु बनाने का यही एकमात्र तरीका है।