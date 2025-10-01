why delhi witnessed rain even after monsoon farewell imd experts explained in detail मॉनसून ने तो बोल दिया था दिल्ली को बाय-बाय, फिर कहां से आई जोरदार बारिश? समझिए, Ncr Hindi News - Hindustan
मॉनसून ने तो बोल दिया था दिल्ली को बाय-बाय, फिर कहां से आई जोरदार बारिश? समझिए

विशेषज्ञों ने बताया कि मॉनसून के बाद बारिश होना आम बात है, लेकिन मौजूदा मौसम की स्थिति ऐसी है कि दिल्ली में 7 अक्टूबर तक रुक-रुककर (patchy rains) बारिश हो सकती है। 2 अक्टूबर को दशहरा के दिन भी बारिश होने की संभावना है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीWed, 1 Oct 2025 11:26 AM
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से मॉनसून ने 24 सितंबर को आधिकारिक तौर पर विदाई ले ली थी। लेकिन, क्या वाकई ऐसा हुआ? छह दिन बाद, मंगलवार को शहर में तेज बारिश हुई जिसने लोगों को अचानक चौंका दिया। इतना ही नहीं, मौसम का विश्लेषण करने वालों का मानना ​​है कि आने वाले दिनों में और भी बारिश हो सकती है। सफदरजंग स्थित मुख्य मौसम केंद्र ने मंगलवार शाम 5:30 बजे तक 37.8 मिलीमीटर (mm) बारिश दर्ज की। यह बारिश अब अक्टूबर महीने के डेटा में गिनी जाएगी। इसके साथ ही, अक्टूबर महीने में होने वाली कुल बारिश अपने मासिक औसत (15.1 mm) को पार कर गई है।

शहर के विभिन्न हिस्सों में भी अच्छी-खासी बारिश हुई:

➤दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के आया नगर में 71.2 mm

➤पालम में 21.8 mm

➤रिज में 29.8 mm

➤राजघाट में 40.5 mm

➤पूसा में 36 mm

➤मयूर विहार में 35 mm

तो सवाल यह है कि क्या बरसात का मौसम सचमुच खत्म हो गया है? जब मॉनसून जा चुका है, तो मौसम केंद्रों पर इतनी ज्यादा बारिश क्यों दर्ज की गई है? विशेषज्ञों ने बताया कि मॉनसून के बाद बारिश होना आम बात है, लेकिन मौजूदा मौसम की स्थिति ऐसी है कि दिल्ली में 7 अक्टूबर तक रुक-रुककर (patchy rains) बारिश हो सकती है। 2 अक्टूबर को दशहरा के दिन भी बारिश होने की संभावना है। साल 2022 में भी मॉनसून की विदाई 29 सितंबर को हुई थी, लेकिन उसके बाद 9 अक्टूबर को शहर में 74.3 mm बारिश दर्ज की गई थी। इसी तरह, 2021 में मॉनसून की वापसी के दस दिन बाद, 18 अक्टूबर को 87.9 mm बारिश मापी गई थी।

स्काईमेट (Skymet) के महेश पालावत ने बताया कि मंगलवार को हुई बारिश दिल्ली और हरियाणा के ऊपर दो नमी भरी हवाओं के मिलने से हुई:

➤एक पूर्वी हवा जो बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) से आ रही थी।

➤एक दक्षिण-पश्चिमी हवा जो अरब सागर (Arabian Sea) से आ रही थी।

महेश पालावत ने समझाया:

➤"पिछले 2-3 दिनों से, निचले स्तर की पूर्वी हवाएँ इस क्षेत्र में नमी और अधिक आर्द्रता (humidity) ला रही थीं।"

➤"इसके साथ ही, लगभग 5.4 किलोमीटर की ऊँचाई पर, अरब सागर से दक्षिण-पश्चिमी हवाएँ भी चल रही थीं।"

➤"दिल्ली और हरियाणा के ऊपर इन दोनों हवाओं के मिलने (Confluence) से मौसम में अस्थिरता आई, जिससे गरज वाले बादल बने और बारिश हुई।" उन्होंने आगे कहा कि बारिश कुछ दिनों तक जारी रह सकती है।

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार, महेश पालावत ने यह भी बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र (Low-Pressure Area) भी बन रहा है, जिससे इस सप्ताह के अंत में और बारिश होने की संभावना है। "यह कम दबाव का क्षेत्र उत्तर दिशा में बढ़ रहा है और उत्तरी मध्य प्रदेश तक पहुंच सकता है।" "इसके कारण 6 अक्टूबर तक एक चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) बनेगा, जिसका मतलब है कि पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की संभावना है।"

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वैज्ञानिक कृष्णा मिश्रा के अनुसार,'कच्छ की खाड़ी (Gulf of Kutch) के ऊपर एक सुस्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र (well-marked low-pressure area) बना हुआ है। इस कम दबाव के क्षेत्र से एक द्रोणिका (trough) दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश की ओर जा रही है। इसके अलावा, एक दूसरी द्रोणिका निचले वायुमंडल (lower tropospheric levels) में इसी कम दबाव के क्षेत्र से उत्तर-पश्चिम राजस्थान तक जा रही है। कृष्णा मिश्रा ने कहा, "बारिश का कारण इन्हीं दो द्रोणिकाओं को माना जा सकता है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से नमी (moisture) की आपूर्ति कर रही हैं।'

हालांकि, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 29 जून से 24 सितंबर के बीच 902.6 मिमी बारिश (जो औसत से 40.9% अधिक थी) करने के बाद क्षेत्र से वापस चला गया था, लेकिन मॉनसून के बाद की ये बारिश (Post-Monsoon Rain) कोई अकेली या दुर्लभ घटना नहीं है। इस बारिश के कारण अधिकतम तापमान (Maximum Temperature) में भी थोड़ी कमी दर्ज की गई।