ABVP तो जीत गई, लेकिन डीयू ने इस बार के चुनाव नतीजों को अस्थाई क्यों कह दिया?

चुनाव दिशानिर्देशों के कई उल्लंघनों की रिपोर्ट के कारण, इस साल के DUSU चुनावों पर कोर्ट ने कड़ी निगरानी रखी थी। हाईकोर्ट (HC) ने कई बार हस्तक्षेप किया और लिंगदोह समिति की सिफारिशों और आचार संहिता के सख्त पालन के महत्व पर जोर दिया।

इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के चुनाव के बाद, विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचना में विजेताओं के नतीजों को "अस्थायी" (Provisional) बताया गया है। यह पदनाम इसलिए दिया गया है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट (HC) ने छात्र संघ चुनावों के लिए सख़्त दिशानिर्देश (stricter guidelines) लागू किए हैं। नोट में लिखा गया है कि ये नतीजे अस्थायी हैं और यह आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर तथ्यों के परिणाम और चुने हुए उम्मीदवारों द्वारा ऑडिट किए गए खातों को जमा करने पर निर्भर करेगा।

मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर राज किशोर शर्मा ने कहा, "उम्मीदवारों की ओर से ऑडिट किए गए खाते आमतौर पर एक सप्ताह के भीतर जमा कर दिए जाते हैं, लेकिन मामला अदालत में होने के कारण ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। सभी शिकायतों को पहले सुलझाना होगा। जब तक अदालत इस मामले को बंद नहीं कर देती, तब तक नतीजे अस्थायी ही रहेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "इस बार चुनाव प्रक्रिया सुचारू रही है, कोई बड़ी बाधा नहीं आई। उम्मीदवारों ने सहयोग किया और नियंत्रण में रहे। हमने उन्हें सलाह दी, और उन्होंने उसका पालन किया। कोई भी शरारतपूर्ण घटना नहीं हुई है। हालाँकि जाँच तो होगी, लेकिन मामला पहले से ही अदालत में है, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रही है।" यही कारण है कि नतीजे अस्थायी बने हुए हैं।

