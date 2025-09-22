why delhi university calls du students union election result provisional abvp won nsui lost know full reason here ABVP तो जीत गई, लेकिन डीयू ने इस बार के चुनाव नतीजों को अस्थाई क्यों कह दिया?, Ncr Hindi News - Hindustan
ABVP तो जीत गई, लेकिन डीयू ने इस बार के चुनाव नतीजों को अस्थाई क्यों कह दिया?

चुनाव दिशानिर्देशों के कई उल्लंघनों की रिपोर्ट के कारण, इस साल के DUSU चुनावों पर कोर्ट ने कड़ी निगरानी रखी थी। हाईकोर्ट (HC) ने कई बार हस्तक्षेप किया और लिंगदोह समिति की सिफारिशों और आचार संहिता के सख्त पालन के महत्व पर जोर दिया। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीMon, 22 Sep 2025 11:45 AM
इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के चुनाव के बाद, विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचना में विजेताओं के नतीजों को "अस्थायी" (Provisional) बताया गया है। यह पदनाम इसलिए दिया गया है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट (HC) ने छात्र संघ चुनावों के लिए सख़्त दिशानिर्देश (stricter guidelines) लागू किए हैं। नोट में लिखा गया है कि ये नतीजे अस्थायी हैं और यह आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर तथ्यों के परिणाम और चुने हुए उम्मीदवारों द्वारा ऑडिट किए गए खातों को जमा करने पर निर्भर करेगा।

मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर राज किशोर शर्मा ने कहा, "उम्मीदवारों की ओर से ऑडिट किए गए खाते आमतौर पर एक सप्ताह के भीतर जमा कर दिए जाते हैं, लेकिन मामला अदालत में होने के कारण ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। सभी शिकायतों को पहले सुलझाना होगा। जब तक अदालत इस मामले को बंद नहीं कर देती, तब तक नतीजे अस्थायी ही रहेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "इस बार चुनाव प्रक्रिया सुचारू रही है, कोई बड़ी बाधा नहीं आई। उम्मीदवारों ने सहयोग किया और नियंत्रण में रहे। हमने उन्हें सलाह दी, और उन्होंने उसका पालन किया। कोई भी शरारतपूर्ण घटना नहीं हुई है। हालाँकि जाँच तो होगी, लेकिन मामला पहले से ही अदालत में है, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रही है।" यही कारण है कि नतीजे अस्थायी बने हुए हैं।

चुनाव दिशानिर्देशों के कई उल्लंघनों की रिपोर्ट के कारण, इस साल के DUSU चुनावों पर कोर्ट ने कड़ी निगरानी रखी थी। हाईकोर्ट (HC) ने कई बार हस्तक्षेप किया और लिंगदोह समिति की सिफारिशों और आचार संहिता के सख्त पालन के महत्व पर जोर दिया। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास में, कोर्ट ने 17 सितंबर को परिणामों की घोषणा के बाद विजय जुलूसों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। यह फैसला ऐसी पिछली घटनाओं के दौरान सार्वजनिक अशांति के जवाब में लिया गया था।

इससे पहले, 10 सितंबर को, चुनाव के दौरान कोर्ट ने दीवारों को गंदा करने से रोकने वाले दिशानिर्देशों का पहली नजर में उल्लंघन होते देखा था। यह मुद्दा नया नहीं है। 2024 में भी सार्वजनिक संपत्ति को बड़े पैमाने पर गंदा करने (defacement) के कारण DUSU चुनावों में देरी हुई थी। हाईकोर्ट ने लगभग एक महीने तक वोटों की गिनती रोक दी थी, जब तक कि विश्वविद्यालय ने यह सुनिश्चित नहीं कर दिया कि सार्वजनिक स्थानों से पोस्टर, होर्डिंग्स, भित्तिचित्र (graffiti) और स्प्रे पेंट हटा दिए गए हैं। इस साल के चुनाव में, RSS समर्थित ABVP ने अध्यक्ष पद सहित तीन महत्वपूर्ण पद हासिल किए, जबकि कांग्रेस समर्थित NSUI को इस कड़ी टक्कर वाले चुनाव में केवल एक सीट मिली।