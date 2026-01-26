DDA के लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड कन्वर्जन पर रोक लगाने से लोगों में क्यों असमंजस? मांगी सफाई

संक्षेप: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की प्रक्रिया को रोकने का विरोध शुरू हो गया है। आवेदकों के एक ग्रुप ने डीडीए और केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय (MoHUA) को एक औपचारिक सार्वजनिक शिकायत सौंपी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की प्रक्रिया को रोकने का विरोध शुरू हो गया है। आवेदकों के एक ग्रुप ने डीडीए और केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय (MoHUA) को एक औपचारिक सार्वजनिक शिकायत सौंपी है। इसमें पेंडिंग आवेदनों की समयबद्ध प्रोसेसिंग और रुके हुए मामलों की स्थिति पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्लीभर से लोगों और कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों द्वारा सौंपी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है, ''1 जनवरी से पहले के मामलों को प्रोसेस करने के प्रावधानों के बावजूद, टाइमलाइन या ग्राउंड लेवल पर लागू करने के बारे में कोई ऑपरेशनल क्लैरिटी नहीं है। एक पब्लिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP), प्रोसेसिंग को स्टेज-वाइज जारी रखना और कन्वेंस डीड को पूरा करने के लिए निश्चित टाइमलाइन की घोषणा की जानी चाहिए। नोटिफाइड रेट पर फिर से नए आवेदन स्वीकार करना भी जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए।''

एचटी ने जब डीडीए से इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए बात करनी चाही तो कोई जवाब नहीं मिला।

डीडीए के लैंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट द्वारा 9 जनवरी को जारी एक आदेश के मुताबिक, अथॉरिटी ने कन्वर्जन चार्ज और जमीन से जुड़ी दूसरी फीस तय करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए नए सर्कल रेट्स को अपनाया है।

ऑर्डर में कहा गया है कि 2 जनवरी 2026 से फ्रीहोल्ड कन्वर्जन के लिए नए आवेदन लेने का काम अगले आदेश तक रोक दिया जाएगा। हालांकि, 1 जनवरी तक प्राप्त जिन आवेदनों के लिए कन्वर्जन फीस पहले ही जमा कराई जा चुकी थी, उन्हें 2 जनवरी से पहले के रेट पर ही आगे प्रोसेस किया जाएगा।

19 जनवरी के बाद के एक आदेश ने पिछले निर्देश को रद्द कर दिया, लेकिन 2 जनवरी से नए फ्रीहोल्ड आवेदनों पर रोक जारी रखी। संशोधित आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि डीडीए का सिस्टम डिपार्टमेंट फ्रीहोल्ड मामलों को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंटरैक्टिव डिस्पोजल ऑफ लैंड इन्फॉर्मेशन (IDLI) पोर्टल के संबंध में कार्रवाई करे।

सेंटर फॉर यूथ कल्चर लॉ एंड एनवायरनमेंट के फाउंडर और प्रेसिडेंट पारस त्यागी ने कहा कि जिन आवेदकों के केस 1 जनवरी से पहले फाइल किए गए थे, वे देरी के बारे में स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।