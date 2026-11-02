जब थाने ही सुरक्षित नहीं तो…; अब दिल्ली में पुलिसवालों ने ही क्यों शुरू कर दिया प्रदर्शन
ACP मनस्वी वशिष्ठ ने अपनी बात रखते हुए कहा, हमने वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी बात रखने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इसी के साथ उन्होंने थानों के अंदर सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाए।
दिल्ली में अब एक और प्रदर्शन की आवाज सुनाई दे रही है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद पुलिसवालों की ही है। दिल्ली में खुद पुलिसवाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला 23 अक्तूबर को शाहदरा पुलिस स्टेशन में हुई झड़प से जुड़ा है। पुलिसकर्मियों की नाराजगी इस घटना के बाद एसीपी के ट्रांसफर को लेकर है। इस मामले में 23 अक्टूबर को वकील ललित बंसल झड़प के दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से घायल हो गए थे। घटना के बाद थाने में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच टकराव हुआ था, जिसके चलते जिला अदालतों के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी।
इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अक्टूबर को गांधी नगर में ,उपमंडल पुलिस पदाधिकारी के तौर पर तैनात एसीपी मनस्वी वशिष्ठ का तबादला महिलाओं और बच्चों से संबंधित स्पेशल पुलिस युनिट में कर दिया था। वहीं, शाहदरा थाने के तत्कालीन प्रभारी अरुण कुमार का तबादला सिक्योरिटी यूनिट में कर दिया गया था।
पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन पर ACP मनस्वी वशिष्ठ ने अपनी बात रखते हुए कहा, हमने वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी बात रखने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इसी के साथ उन्होंने थानों के अंदर सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाए। मनस्वी वशिष्ठ ने कहा, देखिए, यह आह्वान मैंने नहीं किया है। यह अपने आप सामने आया है। यह पुलिसकर्मियों की ओर से ही उठा एक कदम है। मैं भी इस मुहिम में शामिल हो रहा हूं। उन्होंने कहा, हमने अधिकारियों से अपनी बात रखने के लिए एक मंच देने का अनुरोध किया है और इस संबंध में एक औपचारिक आवेदन भी दिया है। हमें पूरा भरोसा है कि वरिष्ठ अधिकारी हमें अपनी बात रखने का मौका जरूर देंगे।
थानों के भीतर सुरक्षा को लेकर सवाल
प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, पुलिस को जिस तरह की गुंडागर्दी का सामना करना पड़ रहा है और पुलिस थानों के भीतर सुरक्षा को लेकर जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। कुछ लोग भेष बदलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं; वे न केवल हमारे, बल्कि पूरे समाज के दुश्मन हैं। हमने उनके खिलाफ यह रुख इसलिए अपनाया है क्योंकि अगर पुलिस थाने ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं हो सकती
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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