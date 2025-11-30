सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल की जांच में बड़ा ऐक्शन, दिल्ली के अस्पतालों को क्यों जारी हुआ नोटिस

संक्षेप: दिल्ली में हुए कार धमाके की जांच लगातार बढ़ती जा रही है। इस मामले में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का नाम सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने अस्पतालों को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली में हुए कार धमाके की जांच लगातार बढ़ती जा रही है। इस मामले में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का नाम सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस मेंसाफ तौर निर्देश दिया गया है कि अस्पताल प्रशासन उन सभी डॉक्टरों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराए जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और चीन जैसे चार देशों से MBBS की डिग्री हासिल की है और वर्तमान में दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी नेटवर्क या स्लीपर सेल की जड़ों तक पहुंचना है।

10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका हो गया था। इस धमाके में करीब 13 लोगों की मौत हो गई। धमाके वक्त कार में मौजूद शख्स की पहचान डॉउमर उन नबी के तौर पर हुई थी। इसी दिन सुबह दिल्ली और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक को जब्त कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया था। बताया गया कि इस विस्फोटक के पकड़ जाने के बाद घबराहट में लाल किले पर कार धमाके की घटना को अंजाम दिया गया।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)ने दिल्ली की एक अदालत को बताया था कि धमाके के मुख्य आरोपी आमिर राशिद अली ने हमले को अंजाम देने वाले आत्मघाती हमलावर डॉ.उमर उन नबी को पनाहगाह और अन्य सहायता मुहैया कराई थी। एनआईए ने आमिर की हिरासत के लिए दाखिल अर्जी में कहा था कि पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने अर्जी में कहा कि हमले में इस्तेमाल की गई कार के पंजीकृत मालिक आमिर ने कथित तौर पर उमर को साजो-सामान संबंधी सहायता दी थी। दावा किया गया कि आमिर ने विस्फोट से पहले के दिनों में उमर के लिए एक सेफ हाउस की भी व्यवस्था की थी।