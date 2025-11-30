सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल की जांच में बड़ा ऐक्शन, दिल्ली के अस्पतालों को क्यों जारी हुआ नोटिस

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Sun, 30 Nov 2025 03:12 PM
दिल्ली में हुए कार धमाके की जांच लगातार बढ़ती जा रही है। इस मामले में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का नाम सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस मेंसाफ तौर निर्देश दिया गया है कि अस्पताल प्रशासन उन सभी डॉक्टरों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराए जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और चीन जैसे चार देशों से MBBS की डिग्री हासिल की है और वर्तमान में दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी नेटवर्क या स्लीपर सेल की जड़ों तक पहुंचना है।

10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका हो गया था। इस धमाके में करीब 13 लोगों की मौत हो गई। धमाके वक्त कार में मौजूद शख्स की पहचान डॉउमर उन नबी के तौर पर हुई थी। इसी दिन सुबह दिल्ली और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक को जब्त कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया था। बताया गया कि इस विस्फोटक के पकड़ जाने के बाद घबराहट में लाल किले पर कार धमाके की घटना को अंजाम दिया गया।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)ने दिल्ली की एक अदालत को बताया था कि धमाके के मुख्य आरोपी आमिर राशिद अली ने हमले को अंजाम देने वाले आत्मघाती हमलावर डॉ.उमर उन नबी को पनाहगाह और अन्य सहायता मुहैया कराई थी। एनआईए ने आमिर की हिरासत के लिए दाखिल अर्जी में कहा था कि पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने अर्जी में कहा कि हमले में इस्तेमाल की गई कार के पंजीकृत मालिक आमिर ने कथित तौर पर उमर को साजो-सामान संबंधी सहायता दी थी। दावा किया गया कि आमिर ने विस्फोट से पहले के दिनों में उमर के लिए एक सेफ हाउस की भी व्यवस्था की थी।

एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि विस्फोट में इस्तेमाल किया गया वाहन अली के नाम पर रजिस्टर्ड था, जो कार खरीदने के लिए विशेष रूप से दिल्ली आया था। बाद में, हमले को अंजाम देने के लिए इस वाहन का इस्तेमाल वाहन-जनित संवर्धित विस्फोटक उपकरण (वीबीआईईडी)के तौर पर किया गया।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Police Delhi Police News
