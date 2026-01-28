Hindustan Hindi News
why delhi people do power theft 1500 convicted in last 4 years despite heavy fine jail as well
2 लाख का जुर्माना फिर भी! बिजली चोरी क्यों करते हैं दिल्लीवाले? 4 साल में 1500 पर आरोप

2 लाख का जुर्माना फिर भी! बिजली चोरी क्यों करते हैं दिल्लीवाले? 4 साल में 1500 पर आरोप

संक्षेप:

Jan 28, 2026 12:25 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में बिजली चोरी करने वालों पर खूब सख्ती बरती जा रही है,लेकिन पकड़े गए लोगों की संख्या देख यह साफ हो रहा है कि दिल्ली में बिजली चोरी करने वाले लोग बहुत हैं। पिछले चार वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में 1,500 से अधिक लोगों को बिजली चोरी का दोषी ठहराया गया है। बिजली वितरण कंपनियां (discoms) लंबे समय से इस समस्या से जूझ रही हैं। बिजली चोरी न केवल राजस्व का भारी नुकसान करती है, बल्कि इसके कई अन्य गंभीर परिणाम भी होते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 2023–24 में दोषसिद्धि के मामले अपने चरम पर थे, जिसके बाद के वर्षों में इनमें गिरावट देखी गई है।

TOI में छपी रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में उत्तर दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक व्यक्ति को बिजली चोरी का दोषी ठहराया गया है। यह व्यक्ति 2019 में टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (Tata Power-DDL) के खंभे से घरेलू उपयोग के लिए अवैध रूप से बिजल चोरी करते हुए पाया गया था। उस पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया। शख्स के खिलाफ चोरी करने के जुर्म में 1.8 लाख रुपये का बिल जारी किया गया। रोहिणी की एक विशेष बिजली अदालत ने 16 जनवरी को उसे छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

दिल्ली में बिजली वितरण की व्यवस्था

दिल्ली में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों (डिस्कॉम) के बीच बंटा हुआ है।टाटा पावर-डीडीएल (Tata Power-DDL): यह कंपनी उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के इलाकों में बिजली की आपूर्ति करती है। इसके अंतर्गत रोहिणी, पीतमपुरा, मॉडल टाउन, सिविल लाइन्स और उत्तर दिल्ली के अन्य हिस्से आते हैं।

दिल्ली में बिजली वितरण और दोषसिद्धि (Conviction) के आंकड़े

BSES दो कंपनियों के माध्यम से काम करती है — BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) और BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL)। ये दोनों कंपनियाँ मिलकर दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम, मध्य और पूर्वी दिल्ली में बिजली की आपूर्ति करती हैं। BSES क्षेत्रों में दोषी ठहराए गए लोगों की अधिक संख्या वहां के बड़े उपभोक्ता आधार को दर्शाती है। सजा के आंकड़ों में अंतर उपभोक्ता आधार के आकार, लोड प्रोफाइल और इन क्षेत्रों में बिजली चोरी की ऐतिहासिक घटनाओं में भिन्नता के कारण भी होता है।

delhi power theft news

टाटा पावर-डीडीएल (Tata Power-DDL) की प्रगति

टाटा पावर-डीडीएल के एक अधिकारी के अनुसार, इस तरह के अदालती फैसले दिल्ली में बिजली के अनुशासित उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। कंपनी समय-समय पर उपभोक्ताओं से अनैतिक कार्यों से बचने और जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील करती रहती है। वर्तमान में, एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल (AT&C) नुकसान घटकर 5.5% रह गया है। जुलाई 2002 में जब काम शुरू हुआ था, तब यह नुकसान 53% के स्तर पर था, जिसमें अब अभूतपूर्व कमी आई है।

BSES के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों के निरंतर प्रयासों के कारण BSES डिस्कॉम ने एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल (AT&C) घाटे में रिकॉर्ड कमी दर्ज की है। यह घाटा 2002 के लगभग 60% से घटकर अब 6.1% से भी कम रह गया है। अधिकारी के अनुसार, इस भारी कमी के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

➤आधुनिक तकनीक का उपयोग।

➤बिजली चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई।

➤विशेष बिजली अदालतों की स्थापना, जिससे मामलों का तेजी से निपटारा और सजा संभव हो पाई।

➤दिल्ली पुलिस का मजबूत सहयोग।

➤नागरिकों और आरडब्ल्यूए (RWAs) के साथ सक्रिय जुड़ाव।

Delhi News Delhi
