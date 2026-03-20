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दिल्ली में अचानक ऐसी बारिश और ठंड क्यों? वैज्ञानिकों ने बताई 1000 KM लंबी ‘रेन बैंड’ वाली वजह

Mar 20, 2026 05:45 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में गर्मियों की शुरुआत के बीच मौसम ने ऐसी करवट ली है कि लोगों को एक बार फिर ठंड का अहसास हो रहा है। घरों में पंखे एसी तक बंद हो गए हैं। वजह है एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली एनसीआर में बुधवार से हो रही तेज बारिश।

दिल्ली में अचानक ऐसी बारिश और ठंड क्यों? वैज्ञानिकों ने बताई 1000 KM लंबी ‘रेन बैंड’ वाली वजह

दिल्ली में गर्मियों की शुरुआत के बीच मौसम ने ऐसी करवट ली है कि लोगों को एक बार फिर ठंड का अहसास हो रहा है। घरों में पंखे एसी तक बंद हो गए हैं। वजह है एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली एनसीआर में बुधवार से हो रही तेज बारिश। इसके चलते तापमान भी सामान्य से काफी नीचे गिर गया है। शुक्रवार सुबह भी दिल्ली में बारिश के साथ न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 4.5 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने इसके लिए 'येलो अलर्ट' भी जारी किया है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम में अचानक आए इस बदलाव की वजह 1000 किलोमीटर लंबी बारिश की एक पट्टी यावनी रेन बैंड है जो उत्तर भारत पर ऐक्टिव है। इसी रेन बैंड के चलते तापमान में गिरावट आ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेदर सिस्टम काफी अलग और तेज है। खुद को मौसम वैज्ञानिक बताने वाले डॉ. प्रदीप के मुताबिक, हजारों किलोमीटर लंबी एक ट्रफ लाइन उत्तर भारत के ऊपर बनी हुई है, जो बहुत कम देखने को मिलती है। इसमें गरज के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि करने की क्षमता है।

दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की आशंका

उन्होंने 15 मार्च को भी इस बारे में सतर्क करते हुए कहा था कि 20 से 25 मार्च के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व भारत में एक ट्रफ लाइन गुजरने की संभावना है जिससे दक्षिण, उत्तर, पूर्व और भारत के अन्य हिस्सों में कई स्थानों पर भारी ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी और बारिश हो सकती है। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया ने चेतावनी दी है कि दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में रुक-रुक कर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जिससे कुछ इलाकों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बन सकती है। यह बारिश का सिलसिला अब उत्तर प्रदेश के आंतरिक हिस्सों जैसे लखनऊ और कानपुर की ओर भी बढ़ रहा है।

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आगे किन राज्यों पर पड़ेगा असर?

डॉ प्रदीप ने एक पोस्ट में कहा, सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि एक विशाल बादलों का सिस्टम पूरे क्षेत्र को कवर कर चुका है । तेज आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। जिन राज्यों पर इस सिस्टम का आगे असर पड़ सकता है उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल है। वहीं

राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में आंधी-तूफान की गतिविधियां धीरे-धीरे कमजोर पड़ती नजर आ सकती हैं।

अगले 24 घंटे बेहद अहम

डॉ प्रदीप ने आगाह किया है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम है क्योंकि इस दौरान मौसम अचानक उग्र हो सकता है। इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिजली गिरने का खतरा है और भारी बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना है।

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दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

आईएमडी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में सफदरजंग में 6.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि पालम में 5.4 मिमी, लोधी रोड में 6.3 मिमी, रिज में 7.4 मिमी और आयानगर में 5.6 मिमी बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि देश के कई हिस्सों में हुई बारिश और पश्चिमी विक्षोभों के लगातार नजदीक आने के कारण मौसम में बदलाव आया है।

उसने कहा, अगले एक हफ्ते दिन का तापमान सामान्य से कम या सामान्य के आसपास बने रहने की संभावना है। लू की स्थिति बनने की आशंका नहीं है।

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भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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